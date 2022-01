Deze video’s uit 2021 blijven ons het meeste bij

Het afgelopen jaar verschenen er ruim 2.100 video’s op onze website, goed voor een gemiddelde van zes per dag. Maar welke video blijft nu het meeste hangen? Die vraag legden we voor aan onze videoredactie.

Jonas Swolfs, motion designer: het WK wielrennen

‘De 100ste editie van het WK wielrennen. In eigen land én letterlijk om de hoek, ik woonde toen nog in Leuven. Meer nog dan het historisch gegeven, heb ik dit moment vooral gekozen omwille van alles wat er rond zat. Het volksfeest, de opkomst, de gekte, de verbondenheid, het geloof in eigen kunnen, de verwachtingen.’

‘Alle grote emoties waren daar. En ze werden massaal gedeeld. Van een pandemie was er (even) geen sprake meer. Van plezier maken duidelijk wel. Ondanks de teleurstelling op het podium. Dat was de kers die ontbrak. Maar de taart was wel verrukkelijk.’

Marie Garré, videoredacteur: Eugene Goodman

‘Hij werd een tijdlang afgeschilderd als ‘onhandige agent’, omdat hij in zijn eentje, enkel gewapend met een matrak, de woedende meute probeerde tegen te houden die in het Capitool ronddwaalde. Maar Eugene Goodman was een man met een plan.’

‘Zonder dat de demonstranten het door hadden, leidde hij hen, als een herder die een kudde schapen moet hoeden, weg van hun doel: de politici. ‘Ga terug’, zegt hij. Terwijl hij hen toelaat hem blindelings door het gebouw te volgen. Zo krijgen de Senatoren de kans om zichzelf in veiligheid te brengen. Eugene wordt niet herinnerd als eenzame bewaker, maar als held van het Capitool.’

Sophie Faict, videoredacteur: brand in de Golf van Mexico

‘Het kan wel tellen qua symboliek: als een oliebedrijf een fout maakt waarbij een brand ontstaat die zou kunnen doorgaan als hellepoort. Maar naast onthutsend is dit beeld ook wel van dienst geweest als leedvermaak indien het in de handen viel van de betere meme-maker. Blusboten die rond een hels vuur varen, maar waarbij ze amper voorbij hun eigen dek spuiten, zijn dan ook een makkelijk doelwit.’

Flore Clarisse, videoredacteur: ondeugende katten

‘We snakken allemaal naar ademruimte door de overrompeling aan coronanieuws, maar soms leiden de coronamaatregelen ook tot hartverwarmende beelden. Tijdens de lockdown in het Verenigd Koninkrijk moest deken Robert Willis noodgedwongen een oplossing vinden om zijn volgers toe te spreken.’

‘Hij vond er niets beter op dan dit vanuit zijn tuin te doen via een livestream, vergezeld door zijn huisdieren. Tijdens de sessies doen zijn katten er alles aan om de show te stelen, maar de deken laat zich niet zomaar van zijn melk brengen. Heel aanstekelijk als je het mij vraagt.’

Sofie Hens, videoredacteur: Angela en Ursula

‘Laat het aan het coronavirus over om de sociale vaardigheden van Merkel, die al duizenden hoge piefen heeft begroet, in de war te sturen. Anderhalve meter? Een handdruk? Een zuinige elleboog? Het vuistje dat von der Leyen uiteindelijk ongemakkelijk probeert te schudden, is het tenen krullend herkenbare resultaat. Werkt ook bijzonder goed op de lachspieren.’

Arno Vanhollebeke, coördinator video: de Ever Given

‘Had je begin dit jaar voorspeld dat de grootste file van het jaar uit zo’n 420 containerschepen zou bestaan, dan kon je nu beginnen rentenieren. Zes dagen lang waren de ogen van de wereld gericht op het Japanse containerschip Ever Given. Tot op vandaag blijven het onwaarschijnlijke beelden.’

‘Let ook op de graafmachine rond minuut 1, die de mastodont naast hem beetje bij beetje probeert uit te graven. Als de Ever Given ons iets leerde, dan is het wel hoe kwetsbaar de wereldhandel is, met maandenlange vertragingen van talloze leveringen.’