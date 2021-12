Onderzoekers constateerden dat iemand kort na besmetting al genoeg virus uitademt om anderen te besmetten, en niet pas enkele dagen later. Dat maakt dat een besmettelijk persoon vlak voor een kerstfeest toch een negatieve zelftest kan afleggen. Hoe betrouwbaar zijn de zelftests?

Onderzoekscentrum Imec ontwikkelde een nieuw soort PCR-test op basis van stalen uitgeademde lucht. Dat is handig omdat er consensus is dat het coronavirus zich voornamelijk via aerosolen in de lucht verspreidt ...