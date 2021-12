Vlaamse regering stelt beslissing over stikstof uit

De Vlaamse regering slaagt er niet in om voor de kerstvakantie een akkoord te vinden over het stikstofdossier. Ook een reeks andere beslissingen raken daardoor uitgesteld. ‘Het heeft nog tijd nodig.’

Na intense onderhandelingen de afgelopen weken zou de Vlaamse regering vanochtend opnieuw samenzitten over het stikstofdossier. Maar die ministerraad werd vervangen door bilaterale gesprekken tussen minister-president Jan Jambon (N-VA) en de regeringspartijen - naast N-VA ook CD&V en Open VLD.

‘Er is rond de tafel vastgesteld dat niet iedereen klaar is om tot een akkoord te komen’, klinkt het bij het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘Het heeft nog wat tijd nodig om te landen’, valt te horen in de omgeving van Jambon. En dat akkoord zit er ook niet meteen aan te komen. Tijdens de kerstvakantie zou Jambon de bilaterale gesprekken verderzetten.

Op die manier blijft er nog een reeks andere knelpunten liggen. Zo blijft het wachten op de concrete uitwerking van de bouwshift, zoals de betonstop nu heet. Ook het volgende mestactieplan en de Limburgse regiovorming worden wegens hun politieke gevoeligheid aan het stikstofdossier gekoppeld.

Sinds een mijlpaalarrest in februari hangt het stikstofdossier als een zwaard van Damocles boven Vlaanderen. De Vlaamse uitstoot van stikstof, dat natuur in de nabije en verre omgeving bedreigt, moet omlaag. Het gros van die uitstoot is afkomstig van de landbouw. De regering kwam eerder dit jaar een tijdelijke regeling overeen, maar beloofde voor het einde van het jaar met een definitief kader te komen. Het uitstel is een tegenslag voor Jambon en zijn regering.

Nederlandse regeling ‘schetst verwachtingspatroon’

In het Vlaams Parlement gaf minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) vanmorgen meer uitleg over de stand van zaken. ‘Het is een dossier dat vandaag zeker nog niet rijp is om te landen’, zei Crevits. ‘Dit is voor mij een van de moeilijkste dossiers die al op ons pad gekomen zijn. Ik wil naar buiten komen met een akkoord waar ik helemaal achter sta. De hele Vlaamse regering moet het eens zijn.’

Crevits herhaalde dat de uitstoot in de landbouw naar beneden moet. ‘We moeten inzetten op technologische innovatie, maar ook op maatregelen die leiden tot het beheersen van onze veestapel.’ Maar ze benadrukte dat landbouwers gecompenseerd moeten worden voor het stoppen of verminderen van hun activiteiten.

Crevits haalde aan dat het regeerakkoord in Nederland, dat in miljardencompensaties voorziet voor boeren, ‘een bepaald verwachtingspatroon heeft geschetst’. Zo’n regeling zal niet kunnen gekopieerd worden, zei Crevits. ‘Maar het moet voor iedereen precies duidelijk zijn wat de impact is van onze beslissingen. Ik wens niet dat mensen op het terrein met allerlei vragen blijven zitten.’