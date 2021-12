‘Aanzienlijk’ waardeverlies dreigt voor aandeelhouders Triodos

De duurzame bank Triodos heeft een oplossing gevonden voor de vastgelopen handel in haar eigen aandelen. Het stapt af van de gegarandeerde prijs, en laat vraag en aanbod in de certificaten de prijs bepalen. ‘Op dit moment zou dat betekenen dat de prijs aanzienlijk lager zal liggen dan de oude prijs’, luidt het.

De van origine Nederlandse duurzame bank Triodos heeft een eigenaardige aandeelhoudersstructuur. Het is strikt genomen geen coöperatie maar werkte vrij gelijkaardig met een certificaatsysteem waarin particuliere aandeelhouders kunnen beleggen. Triodos zorgde ervoor dat de certificaten aan een vastgestelde prijs verhandeld konden worden, verlies leek niet mogelijk, waardoor het een veilige belegging was. Veertig jaar lang liep die handel vlot: het aantal kopers en verkopers was mooi in evenwicht. Tot begin 2020. Veel meer certificaathouders - onder andere door de onzekerheid van de coronacrisis - wilden certificaten verkopen in plaats van te kopen. Gevolg: er kon geen veiling plaatsvinden. Dat kreeg heel wat weerklank in de Nederlandse pers - verhalen over mensen die door een erfeniskwestie dringend wilden verkopen - wat de situatie nog verergerde: nog meer mensen wilden hun Triodos-certificaten van de hand doen. Hierdoor is de handel in Triodos-certificaten al sinds begin 2020 bevroren. De directie kondigde daarom aan naar een oplossing te zoeken voor de 45.000 certificaathouders, onder wie 7.400 Belgen.

Die oplossing werd vandaag dan bekendgemaakt. Triodos stapt over naar een Multilateral Trading Facility (MTF) een soort van interne beursnotering, zonder op een echte beurs genoteerd te zijn. De belangrijkste verandering hierdoor is dat de prijs van de certificaten niet meer gegarandeerd is. Die zal bepaald worden door het prijsspel tussen vraag en aanbod. Aangezien het aantal verkopers op dit moment veel hoger ligt dan kopers en de huidige situatie op de financiële markten, verwacht Triodos een ‘aanzienlijk lagere prijs’ voor de certificaten dan de prijs uit het verleden. Om de prijs te stutten, wil de bank wel voor 14,4 miljoen euro eigen certificaten inkopen.

Lieve Schreurs, woordvoerster van Triodos Bank België, benadrukt wel dat de handel pas binnen twaalf tot achttien maanden wordt opgestart, waardoor de marktsituatie tegen dan misschien gunstiger is. ‘Op dit moment gaan we op zoek naar een derde partij die ons helpt om het handelssysteem op te zetten. Het moet ook beschikbaar zijn in de vijf landen waar we actief zijn. Het systeem zal ook onder de financiële toezichthouders van die landen vallen. Nieuwe aandeelhouders zullen zich moeten aanmelden. Er zullen ook mechanismes ingebouwd worden die beletten dat een grote partij de bank kan overnemen’. De problemen met de certificaathouders staan wel volledig los van de winstgevendheid van de bank en hebben ook geen enkele betrekking op de gewone klanten van de bank.