De Amerikaanse oud-president Donald Trump is uitgejouwd door zijn eigen aanhang, nadat hij had bekend een boosterprik te hebben gehad. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Dallas, waar Trump zijn rondreizende interviewshow deed met voormalig Fox News-presentator Bill O’Reilly.

‘We hebben iets historisch gedaan. We hebben wereldwijd tientallen miljoenen levens gered door gezamenlijk een vaccin voor elkaar te krijgen’, sprak Trump zijn fans toe in Dallas. Voormalig president Donald Trump probeerde zijn aanhangers zondag te temperen na het ontvangen van honend boegeroep. Hij bekende tijdens een besloten persevenement dat hij een boosterprik had gekregen en voorstander is van het coronavaccin.

De bekentenis viel niet in de smaak bij een fors deel van zijn aanhang, want zij weigeren zich te laten inenten. Dat het vaccin tegen covid-19 was ontwikkeld onder Trumps presidentschap als onderdeel van Operation Warp Speed maakte voor hen weinig uit.

De wisselende boodschap van Trump is hen niet ontgaan. Zo zei hij een paar maanden geleden in een interview met The Wall Street journal dat hij ‘waarschijnlijk geen boosterprik zou nemen’. ‘Ik voel me erg gezond momenteel en daarom zal ik er waarschijnlijk geen nemen.’ Later voegde hij er nog aan toe dat hij er niet tegen is, maar ook niet denkt dat het iets voor hem is.

Wel gevaccineerd, maar tegen vaccinatieplicht

Al is Donald Trump gevaccineerd, achter een vaccinatieplicht staat hij niet. ‘Als je het niet wilt nemen, moet je daar niet toe gedwongen worden. Geen verplichtingen.’ Trumps boodschap maakt het de regering van Joe Biden niet gemakkelijk. Zij dringen namelijk de Amerikanen aan om een van de drie in de VS beschikbare vaccins te nemen.