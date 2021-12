Wat ligt op tafel van het Overlegcomité?

‘Als we woensdag weten wat we willen, dan moet dat ook onmiddellijk gebeuren’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisterenavond in Terzake. ‘We willen niet in een complete lockdown terechtkomen, zeker niet voor kinderen of persoonlijke contacten. Ik hoop woensdag op voorzorgsmaatregelen. Na de vakantie hoop ik dat scholen open kunnen, desnoods met mondmaskers.’

Die ambitie wordt ook uitgesproken in het document dat het coronacommissariaat heeft verdeeld aan de leden van het Overlegcomité en dat onder meer gebaseerd is op het advies van expertengroep Gems. ‘Prioriteit is het heropenen van kleuter-, lagere en secundaire scholen na de kerstvakantie’, luidt het.

Om dat doel te bereiken biedt het rapport een erg ruime waaier aan maatregelen – met verschillende gradaties – waarover het Overlegcomité uiteindelijk morgen de knopen moet doorhakken. Het gaat om de bekende recepten. Wat staat allemaal op het keuzemenu?

- Volledige annulering van binnen- en buitenevenementen, cultuurwereld, binnensport en georganiseerde bijeenkomsten buiten de thuisomgeving. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt, gebaseerd op politieke overwegingen. Er wordt naar Nederland verwezen waar georganiseerde jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar tot 17.00 uur toegestaan zijn, met maximaal vijftig personen.

- In de horeca kan gekozen worden om alcoholverkoop te verbieden vanaf een bepaald uur, het sluitingsuur te vervroegen tot 20.00 uur of zelfs de horeca te sluiten.

- Ook voor het winkelen en de contactberoepen liggen verschillende opties op tafel, gaande van het alleen winkelen over het aantal klanten beperken afhankelijk van de oppervlakte van de winkel tot het sluiten van niet-essentiële winkels en de niet-medische contactberoepen.

- Voor het openbaar vervoer wordt voorgesteld om slechts de helft van het aantal passagiers toe te laten.

- Dat zou perfect kunnen als het thuiswerk wordt uitgebreid. Vandaag is thuiswerk vieren dagen verplicht.

- Voor de thuisomgeving wordt gedacht aan een advies om het bezoek thuis te beperken tot twee tot drie huishoudens samen.

De federale kern zit vanavond samen om zich te buigen over mogelijke maatregelen. Het zal ook uitkijken zijn naar welke maatregelen onmiddellijk in werking treden of mogelijk pas wanneer de omikronschakelaar omgedraaid wordt, omdat bepaalde drempels worden overschreden.