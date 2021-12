Recordappetijt om zwart geld te witten

De fiscale regularisatie bracht tot en met september al 129 miljoen euro op. Dat is meer dan de voorbije drie jaar op een heel jaar.

De regering-Michel lanceerde in 2016 een vierde regularisatieronde voor zwart geld. Daarin kan een belastingzondaar niet aangegeven inkomsten en zwart kapitaal aangeven. In ruil voor de betaling van de verschuldigde belasting en een boete kan hij/zij zich beschermen tegen fiscale en strafrechtelijke vervolging. Maar deze regering sprak af dat het systeem vanaf 2024 wordt stopgezet, een eis van de socialisten.

Met het einde in zich lijkt de appetijt om zwart geld te witten toe te nemen. ‘Als gevolg van die aankondiging zien we dat mensen met zwart geld zich haasten om nog snel hun zaakjes te regelen’, zegt kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit) die de cijfers opvroeg bij Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ‘Bovendien wordt het voor fraudeurs almaar moeilijker om zich weg te steken achter bijvoorbeeld het internationaal bankgeheim.’

Tijdens de eerst drie kwartalen werd voor bijna 380 miljoen euro zwart geld aangegeven. Dat is een pak meer dan de voorbije drie jaar op een heel jaar. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld slechts om 243 miljoen euro. Vorig jaar werd voor 303 miljoen euro aan dossier afgewerkt door het contactpunt regularisaties. Dat bracht 129 miljoen euro op. Dat is nu al 44 miljoen euro meer dan vorig jaar. Opvallend is dat de hogere opbrengst niet meteen het gevolg is van een hoger aantal aanvragen. Dat wijst erop dat er meer en meer grote vissen tussen die dossier zitten.