Het streamingplatform HBO Max heeft de trailer van de langverwachte Harry Potter-reünie vrijgegeven. Daarin blikken onder meer de sterren van de filmreeks Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint terug op de filmreeks die hun leven getekend heeft. Grint: ‘Dit is hartverwarmend, want ik heb jullie zien opgroeien. Ik heb elk gedeelte van jullie leven gezien’. Harry Potter 20th anniversary: Return to Hogwarts is te zien vanaf nieuwjaarsdag op HBO Max.