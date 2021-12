Sessies bij seksuoloog terugbetaald

Een sessie bij de seksuoloog wordt, voor het eerst, terugbetaald. ‘Er heerst nog te vaak een taboe.’

Problemen met je seksleven? Als je hulp zocht bij een seksuoloog was dat volledig voor eigen rekening. Daar komt nu (voor sommigen) verandering in. Vanaf 1 januari betalen het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bij de eerste tien sessies tien euro terug. ‘Een sessie kost gemiddeld tussen de 50 en 70 euro. Het blijft dus een investering, maar we ­hopen dat de drempel om de stap naar een seksuoloog te zetten, toch lager komt te liggen. Dat is belangrijk, want er rust nog altijd een taboe rond problemen rond seksualiteit’, zegt klinisch seksuoloog en woordvoerster van de Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS) Chloé De Bie: ‘Het duurt gemiddeld zeven jaar vooraleer mensen de stap naar de hulpverlening zetten bij dit soort van problematiek, 85 procent van de mensen doet dat niet zelf. Vaak weten ze niet eens tot wie zich te wenden.’ De ziekenfondsen komen alleen tussen voor een bezoek aan klinische seksuologen die erkend werden door de VVS. De organisatie probeert zo een kwaliteitsnorm te bewaken, aangezien het niet om een erkende beroepscategorie gaat. Daar wil de sector al lang verandering in zien.

Onder andere in Nederland is het wel een erkende beroepscategorie. De Bie: ‘In België kan iedereen bij wijze van spreken een bordje “seksuologe” aan zijn deur hangen. We pleiten voor een erkenning, zoals de Hoge Gezondheidsraad al adviseerde. Dat de ziekenfondsen nu alleen tussenkomen bij een bezoek aan door ons erkende seksuologen, blijkt dat ook zij een garantie op een degelijke zorgverlening belangrijk vinden. Ook het feit dat het ze het “erkennen” als oplossing, is een goede zaak.’ Dat niet alles kan verholpen worden in die tien sessies, beseft ook De Bie. ‘Maar in mijn praktijk zie ik dat heel wat mensen dat wel zijn.’ Bij ­andere ziekenfondsen is er nog geen terugbetaling.