Aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt met een derde

Tussen 14 en 20 december werden per dag gemiddeld 190 patiënten opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van covid-19. Dat is een daling met 30 procent ten opzichte van een week eerder. Dat blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 2.646 coronapatiënten, van wie 732 op de afdelingen intensieve zorg. Dat zijn afnames op weekbasis van respectievelijk 22 en 13 procent. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 95.175 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag is tussen 11 en 17 december met 35 procent gedaald tot 8.635. In die periode werden per dag gemiddeld 75.448 testen uitgevoerd, met een positiviteitsratio van 13,4 procent. Het reproductiegetal is 0,79. Als dat onder de 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht af.

Ook het aantal overlijdens per dag blijft zakken. Tussen 11 en 17 december vielen er gemiddeld 38 per dag, dat is een daling met 19 procent. Sinds het begin van de coronacrisis zijn in België net geen 28.000 mensen overleden aan de gevolgen van covid-19.