Kouder maar zonnig

Dinsdag is het rustig en zonnig in het zuiden van het land. In het noorden en het centrum is het lokaal grijs met rijmplekken, maar daar wordt het uiteindelijk ook zonnig. Het wordt kouder dan de vorige dagen met maxima tussen 1 en 3 graden. De wind waait zwak. Het KMI waarschuwt voor mogelijke CO-vergiftiging.

Dinsdagavond en -nacht blijft het droog en rustig met vooral over het noorden kans op lage wolken en aanvriezende mistbanken. Het wordt flink koud met minima van -­3 graden in de streken waar er lage wolken of mistbanken voorkomen tot lokaal -­9 graden in sommige Ardense valleien. De wind blijft zwak.

Woensdagochtend vriest het overal en is er vooral over het noorden en het noordwesten kans op aanvriezende mistbanken die vrij hardnekkig kunnen zijn. Overdag blijft het droog met brede opklaringen en hoge sluierwolken. De maxima liggen tussen 0 en +4 graden. Er waait een zwakke wind, die matig kan zijn in de Ardennen en aan zee.

Donderdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op enkele buien of perioden met regen in de loop van de dag. Het wordt zachter met maxima tussen 4 en 9 of zelfs 10 graden.

Vrijdag kan een storing, waarvan het nog onzeker is hoe actief ze zal zijn, in de namiddag over het land trekken. Het wordt zwaarbewolkt. Het is zacht met maxima tussen 5 en 10 graden.