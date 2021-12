In de VS heet zwerkbal binnenkort geen ’quidditch’ meer

Zwerkbal, de favoriete sport van Harry Potter, krijgt in de VS binnenkort een andere naam. De term quidditch - zoals de sport in het Engels heet - doet volgens sportbonden teveel denken aan Potter’s bedenker J.K. Rowling en haar mening over transgenders.

De twee Amerikaanse zwerkbalbonden USQ and Major League Quidditch zijn al zeker een jaar bezig met de naamsverandering en voeren de komende maanden verschillende onderzoeken uit om kijken welke nieuwe naam het beste bij de sport past. Dat schrijven de twee organisaties afgelopen week in een verklaring.

Reden voor de zoektocht naar een nieuwe naam zijn juridische problemen: de filmstudio Warner Brothers bezit het merkrecht op ‘quidditch’, wat het voor de sportbonden lastig maakt om evenementen te organiseren en de sport te promoten.

Maar ook de opvattingen van J.K. Rowling, geestelijk moeder van Harry Potter, zijn voor de Amerikanen een reden om de sport een andere naam te willen geven. De 56-jarige schrijfster ligt al geruime tijd onder vuur voor verschillende uitspraken die ze over transgenders heeft gedaan.

’Door het concept sekse te schrappen ontnemen we veel mensen de mogelijkheid om op een betekenisvolle manier te praten over hun leven’, schreef Rowling in 2020 onder meer op Twitter. Dit leverde haar veel kritiek op uit de transgendergemeenschap, die haar bestempelden als transfoob. Op haar eigen website plaatste ze een uitgebreide uitleg over haar uitspraken over transgenders.

De twee bonden benadrukken dat zwerkbal ‘een van de meest progressieve sporten ter wereld’ is, met name vanwege de spelregel die bepaalt dat een team niet meer dan vier spelers van hetzelfde geslacht tegelijk op het veld mag hebben.

Zwerkbal is de favoriete sport van Harry Potter en zijn schoolgenoten, uit de gelijknamige reeks kinderboeken. Het wordt gespeeld door twee teams op bezemstelen die ballen van verschillende groottes achtervolgen. In 2005 verzonnen twee studenten van het Middlebury College in Vermont een versie die in het echte leven gespeeld kan worden, waarna er wereldwijd competities opgezet werden. Ook in België zijn er zwerkbalteams.

In januari hopen de Amerikaanse bonden de nieuwe naam voor zwerkbal bekend te kunnen maken.