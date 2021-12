Bedreigde vogels duwen ABBA uit Australische top vijf

Op Australische hitparade scoort een album met het getjilp van bedreigde vogelsoorten heel hoog. Het album is niet alleen een ode aan de vogels, maar ook een herinnering aan wat het land te verliezen heeft.

Nee, het is deze keer geen nieuwe kersthit die opvalt in de Australische hitlijsten. Wel een andere bonte productie, Songs of ­disappearance, gaat met de pluimen lopen. Het album, dat volledig bestaat uit getjilp van bedreigde vogels, haalde vorige week ­vanuit het niets de top vijf in Australië. Daarmee doen de bedreigde vogels het beter dan de zoet­gevooisde stemmen van ­ABBA en Mariah Carey.

Het gekrijs en gefluit werd ­opgenomen door David Stewart, een onderzoeker die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met opnames van zeldzame geluiden van ­Australische diersoorten.

Laatste nachtpapegaai

Op het album hoor je ‘een koor van iconische kaketoes, het gezoem van prieelvogels, een bizarre symfonie van zeevogels en de angstaanjagende roep van een van de laatst overgebleven nachtpapegaaien’, schrijft de website over het album dat op 3 december ­uitkwam. Het resultaat is een ode aan de ­diversiteit van de ­Australische ­vogels.

Bosbranden

Het album is te koop samen met een boek: The action plan for ­Australian birds 2020 van de ­Charles ­Darwin ­University en vogel­bescherming BirdLife ­Australia. Volgens hun studies zouden ­77 vogelsoorten getroffen worden door de toenemende frequentie van bosbranden. Droogte en hittegolven hebben het leefgebied van meer dan 90 vogelsoorten ernstig ­verstoord.

Sean Dooley, actief bij BirdLife Australië, moedigt via Twitter ­iedereen aan om te blijven luisteren, ‘zodat het ­volgende album geen Sounds of ­silence wordt’.

De opbrengst van het album gaat naar de Australische vogel­bescherming.