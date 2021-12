Knokke-Heist verbiedt bouwwerken in weekend om ‘kwalitatief imago’ te vrijwaren

Bouwwerken tijdens het weekend? Vanaf 1 april 2022 is het verboden in hartje Knokke-Heist. Het gemeentebestuur wil met die bouwstop overlast vermijden wanneer shoppers en tweedeverblijvers langskomen. Want de chique Lippenslaan of Kustlaan vol met bestelwagens op zaterdag en zondag: dat zien ze liever niet. ‘Door de toestroom aan buitenlandse arbeiders werd haast de klok rond gewerkt.’