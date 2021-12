Het Laatste Nieuws en chef voetbal stoppen samenwerking na aantijgingen van Dejan Veljkovic

Het Laatste Nieuws en Stephan Keygnaert, chef voetbal, hebben maandag besloten dat het voor beide partijen beter is de samenwerking stop te zetten. Keygnaert werd door spijtoptant Dejan Veljkovic genoemd in de zaak Propere Handen.

Sinds het uitbreken van Operatie Propere Handen in oktober 2018 gonst het van de ­geruchten over sportjournalisten die op vraag van makelaar Dejan Veljkovic quoteringen van voetballers zouden aangepast hebben. Ook de vriendschap tussen Stephan Keygnaert, de chef-voetbal van Het Laatste Nieuws, en Veljkovic riep vragen op.

Keygnaert werd ook verhoord en gaf aan de speurders toe dat hij cadeaus ontving van Veljkovic. Maar geen geld, zoals Veljkovic zelf beweert in zijn boek De biecht van Dejan Veljkovic. Volgens de makelaar betaalde hij in 2013 eigenhandig 8.000 euro cash aan Keygnaert als beloning voor diens bemiddeling bij een transfer van een van de spelers uit de portefeuille van Veljkovic.

Vrijdag klonk het bij moederbedrijf DPG Media nog dat ze ‘het volste vertrouwen hebben in zijn onschuld’ en samen met Keygnaert het gerechtelijke onderzoek afwachten. Maar zijn positie bleek niet langer houdbaar nadat ook journalisten van Het Laatste Nieuws een duidelijk signaal vroegen. Maandagavond kwam dan de mededeling dat de krant en Keygnaert hun samenwerking stopzetten.

‘Journalistieke integriteit en geloofwaardigheid zijn voor Het Laatste Nieuws en alle redacties binnen News City het hoogste goed’, aldus Nicholas Lataire, journalistiek directeur van News City, de koepel van nieuwsmerken van DPG ­Media.

‘Als toonaangevende en grootste nieuwsmedium hebben we een journalistieke voorbeeldfunctie en die rol willen we ten volle opnemen ten opzichte van onze vele lezers. De afgelopen dagen hebben de directie en de hoofdredactie de tijd genomen om grondig alle elementen te beoordelen. Daaruit blijkt dat we van mening verschillen over de toepassing van de deontologische, journalistieke code. Samen met Stephan zijn we dan tot het besluit gekomen dat het beter is dat onze wegen scheiden.’

News City belooft te werken aan een eigen journalistiek-ethische code, die duidelijkheid moet scheppen over de rol die een journalist kan invullen.