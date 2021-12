Assisenjury beslist dinsdag over schuld van Steve Bakelmans op proces over dood Julie Van Espen

Op het assisenproces van Steve Bakelmans (41) is het dinsdag aan de volksjury om te beslissen of hij schuldig is aan de verkrachting van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. De uitspraak over de schuld gebeurt in het openbaar: pers en publiek zijn dan opnieuw toegelaten.

De nabestaanden van Julie Van Espen hadden vorige week bij de start van het proces aangedrongen op een zitting achter gesloten deuren, dus zonder de aanwezigheid van pers en publiek. Het openbaar ministerie en de verdediging hadden zich daar niet tegen verzet. De assisenvoorzitster besloot om op de vraag van de burgerlijke partijen in te gaan. Het verhoor van Steve Bakelmans en het verhoor van alle getuigen gebeurde dus achter gesloten deuren.

Maandag zijn de laatste getuigen aan bod gekomen. Dinsdag volgt het luik over de schuld. De burgerlijke partijen krijgen als eerste de kans om hun standpunt uiteen te zetten, gevolgd door het openbaar ministerie en de verdediging. Daarna krijgen alle partijen nog de kans om op elkaars standpunt te reageren tijdens de replieken. Het laatste woord is voor Steve Bakelmans zelf, waarna de debatten gesloten worden.

Schuldvragen

De assisenvoorzitster zal vervolgens - in openbare zitting - de schuldvragen voorlezen en de jury de nodige instructies geven. Daarna is het aan de jury om zich te beraden over de schuldvragen. De uitspraak wordt in de loop van dinsdagavond verwacht. Het luik over de strafmaat, dat volledig openbaar zal zijn, is voor woensdag.

Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. De studente Internationale Betrekkingen en Diplomatie was die zaterdagavond thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Haar vrienden en familieleden gingen meteen met man en macht op zoek naar haar. Ook de politie beschouwde haar verdwijning meteen als onrustwekkend en organiseerde een zoekactie.

Bakelmans staat terecht voor verkrachting en moord. Als hij dinsdag schuldig wordt verklaard, dan riskeert hij woensdag de levenslange opsluiting.