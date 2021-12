Seppe Smits mist Winterspelen: snowboarder breekt sleutelbeen voor de derde keer twee weken na comeback

Seppe Smits mist de Olympische Winterspelen van Peking 2022. De man die in België het snowboarden op de kaart zette aan de wereldtop, brak voor de derde keer zijn sleutelbeen. Over ongeveer twee maanden zou hij zijn comeback kunnen maken, maar dat is te vroeg dag voor de Spelen.

Begin december maakte Seppe Smits zijn comeback na meer dan een jaar blessureleed. In november 2020 brak Smits zijn scheenbeen op training. Bij zijn comeback in het Amerikaanse skioord Steamboat werd Smits 21ste in de kwalificaties. Dat volstond niet voor een plek in de finale.

Dik twee weken na zijn comeback ligt Smits al opnieuw in de lappenmand. ‘Spijtig genoeg brak ik mijn sleutelbeen enkele dagen geleden’, zegt Smits op zijn Instagram. ‘Behoorlijk balen, want ik begon met net weer goed te voelen op mijn snowboard na mijn blessure. De operatie is goed verlopen en ik zal er heel snel terug staan.’

Smits mist wel zijn derde Winterspelen op rij. Vandaag is hij vanuit Zwitserland al naar huis gereden en begint hij met zijn revalidatie. Hij verwacht dat hij over ongeveer twee maanden weer terug zal zijn, zo laat hij weten vanuit Zwitserland. Dat is te kort dag voor de Winterspelen van Peking, die van 4 tot 20 februari 2022 plaatsvinden in Peking.

In het snowboarden is Smits een ancien, de gewezen wereldkampioen zette België op de kaart aan de wereldtop. Hoe dan ook gaat Smits door, ook al mist hij onfortuinlijk de hoogmis van de wintersport. ‘Het snowboarden is veel te leuk om te stoppen.’