Beelden tonen hoe journalist wordt aangevallen bij coronaprotest, RTBF dient klacht in

Tijdens de betoging tegen de coronamaatregelen van afgelopen zondag is RTBF-journalist Eric Boever aangevallen door een groep manifestanten. Dat schrijft Bruzz.

Het incident deed zich zondagnamiddag voor in het Jubelpark in Brussel, toen de mars tegen het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in Brussel stilaan afgelopen was. Eric Boever, journalist bij de Waalse openbare omroep RTBF, bracht verslag uit van de betoging toen hij herkend werd door een groep manifestanten.

Op beelden die Bruzz maakte, is te zien hoe hij werd ingesloten door de groep die op hem afkwam met pepperspray. Boever kreeg het spul in zijn gezicht terwijl hij uitgescholden werd, zo blijkt uit videobeelden, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht moest worden.

In een persbericht laat de RTBF weten dat het de feiten ‘schandalig’ vindt. ‘Die verbale en fysieke agressie worden steeds couranter. Bij ons, maar ook in andere Europese landen. Je mening uiten tijdens een georganiseerde betoging is een recht, daarover informeren in volledige onafhankelijkheid en zonder druk is een democratisch fundament.’

Hier, pendant la manifestation "Marche pour la liberté" à #Bruxelles , j'ai été témoin d'une agression envers Eric Boever, journaliste @RTBF . Il a été agressé physiquement par du spray au visage. J'ai dû m'enfuir également pour échapper à cette bande. pic.twitter.com/9ozRBDQw5c — Arnaud De Decker (@ArnaudDeDecker) December 20, 2021

Tijdens de coronabetoging twee weken geleden gingen VRT-journalisten op pad zonder het bekende logo op hun microfoon. ‘De veiligheid van onze journalisten is prioritair’, zei hoofdredacteur VRT NWS ­Dimitri Verbrugge. ‘Bij opdrachten waar een risico ­bestaat, doen wij een veiligheidsanalyse. Uiteraard voor buitenlandse opdrachten naar conflictgebieden, maar evengoed voor opdrachten in België. Toen het Ocad aan de vooravond van de betoging waarschuwde voor een “opgehitst en gepolariseerd” klimaat, kunnen we dat toch niet negeren? Net zoals we bij de betogingen van de gele hesjes ook veiligheidsmaatregelen moesten nemen om onze journalisten te beschermen.’

Of de neutrale microfoons deel uitmaken van dat veiligheidsplan, wilde Verbrugge niet bevestigen. Maar volgens Verbrugge moeten journalisten alerter zijn dan pakweg vijf jaar geleden. ‘In 2020 vonden er in Europa 900 geweldplegingen tegen journalisten plaats. De ­dreiging is reëel, ook dicht bij huis. Denk aan de aanslag op het gebouw van De Telegraaf of op Peter R. De Vries.’

Ook de Nederlandse openbare omroep NOS maakte hun busjes anoniem wegens ‘aanhoudende bedreigingen aan het adres van journalisten.’