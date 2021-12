Historisch lage opkomst bij verkiezingen in Hongkong

Slechts 30 procent van de stemgerechtigden heeft zondag zijn stem uitgebracht voor de parlementsverkiezingen in Hongkong. Dat meldt de verantwoordelijke van de verkiezingsautoriteit. Het gaat om een historisch lage opkomst.

Van de 4,47 miljoen ingeschreven kiezers, brachten slechts 1,35 miljoen mensen hun stem uit. Dat is de laagste opkomst ooit. Bij de vorige verkiezingen vijf jaar geleden, bracht 58,3 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit.

De verkiezingen van zondag waren de eerste sinds de Chinese herziening van het verkiezingsproces in mei. Waarnemers hadden een lage opkomst verwacht, aangezien veel Hongkongers de hoop voor democratische veranderingen hebben opgegeven.

Regeringsleider van de metropool Carrie Lam had voor de verkiezingen al gezegd dat een lage opkomst weinig zou betekenen. ‘Wanneer de regering dingen goed doet en haar geloofwaardigheid sterk is, ligt de opkomst van de kiezers lager, omdat de mensen niet echt de nood voelen om nieuwe vertegenwoordigers te kiezen’, liet ze optekenen in Chinese staatsmedia.

• Zelfs Amnesty International ontvlucht Hongkongse censuur

Sinds de herziening van het verkiezingsproces komen nog slechts 20 van de 90 zetels van het parlement in aanmerking voor algemene verkiezingen (tegenover 35 van de 70 voordien). Het zogenaamde kiescomité van 1.500 Chinagezinde leden benoemt 40 andere zetels van het parlement; de overige 30 zetels gaan naar sectorale vertegenwoordigers, die de Volksrepubliek eveneens genegen zijn.

Het kiescomité besliste bovendien ook wie zich kandidaat kon stellen voor een gooi naar een parlementszetel. Alle 153 kandidaten moesten blijk geven van politieke loyaliteit en ‘pattriotisme’. Dat betekent dat prodemocratische activisten zich niet kandidaat konden stellen of dat ze dat hebben opgegeven, als ze op grond van de in 2020 ingevoerde draconische veiligheidswet nog niet de politiek verlaten hebben, op de vlucht zijn of in de gevangenis zitten.

In mei gaf het parlement van Hongkong zijn goedkeuring aan die grootste wijziging van het kiesstelsel in lange tijd, bedoeld om het gezag van China te bestendigen. Het ging om de meest ingrijpende hervorming van het kiessysteem in de stad sinds 1997, toen het Verenigd Koninkrijk Hongkong overdroeg aan de communistische Volksrepubliek.