Coronavaccin Novavax is goedgekeurd door Europees geneesmiddelenagentschap

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft het licht op groen gezet voor het Novavax-vaccin. Het gaat om het vijfde coronavaccin dat wordt goedgekeurd voor de Europese markt.

Ons land heeft 500.000 dosissen besteld van het vaccin.

Het Novavax-vaccin is geen mRNA-vaccin zoals Pfizer en Moderna. Het is gebaseerd op eiwitten, die een reactie van het immuunsysteem opwekken.

Na de eerste prik biedt het al voor 90 procent bescherming. Na de tweede prik is dat 100 procent. Het werd in de VS vooral getest op de Britse variant, die bij de ontwikkeling dominant was, maar biedt ook bescherming tegen andere varianten.

Net als de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn twee doses van het vaccin nodig. Dit met een interval van drie weken.

De Europese Commissie beklonk reeds in augustus een contract met Novavax voor de aankoop van het vaccin van Novavax. In het kader van dit contract zullen de lidstaten tot 100 miljoen doses van het vaccin kunnen kopen, met een optie op 100 miljoen extra doses in de loop van 2021, 2022 en 2023.