Johnson opnieuw in het nauw door lockdownbijeenkomst op Downing Street

Een foto van de Britse premier Boris Johnson en 17 regeringsmedewerkers in de tuin van Downing Street op een moment dat er strenge lockdownmaatregelen golden, brengt hem in nog nauwere schoentjes.

Een vertrekkende minister, een historisch verlies, een illegaal kerstfeestje … Premier Boris Johnson zakt weg in een moeras van controverse en lijkt wel vogelvrij verklaard. Een foto die genomen werd op 15 mei 2021 wakkert het vuur verder aan. Op de gelekte foto, die maandag verscheen op de voorpagina van The Guardian, zijn de premier en zijn vrouw samen met 17 kabinetsmedewerkers te zien in de tuin van 10 Downing Street. Op dat moment mochten de Britten in de buitenlucht maar twee personen ontmoeten en vanop minstens twee meter afstand.

Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and

staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/rLJGbjCWg4 — The Guardian (@guardian) December 19, 2021

Het kabinet van Johnson verdedigde zich dat het beeld een weergave is van een werkvergadering. Zoals wel vaker, vinden er personeelsvergaderingen in de tuin plaats, zei een woordvoerder van Downing Street aan The Guardian. Johnsons minister van Justitie Dominic Raab klinkt wat minder formeel: ‘Ze hadden een drankje na wat een slopende dag en periode was geweest, en dat was in overeenstemming met de regels. Dit was geen sociale gelegenheid. Dit waren mensen die een drankje dronken na een drukke reeks werkvergaderingen en de zaken van de dag.’

Op het moment dat de foto werd genomen, mochten de Britten maar twee mensen ontmoeten. The Guardian wijst er fijntjes op dat Raabs versie van de feiten ‘afwijkt’ van de officiële uitleg. Er werden ook vragen gesteld over de aanwezigheid van Johnsons echtgenote, Carrie Symonds, in de tuin. ‘No. 10 is in de eerste plaats de werkplek van de premier. Maar het is ook zijn woonplaats’, zei Raab. ‘Als je zijn vrouw misgunt om even naar beneden te komen tijdens een pauze van het werk, denk ik niet dat je juist bezig bent.’

Op de tafel van Johnson is ook een kaasplankje en een glas wijn te zien. Een detail, maar wel een waar de Britse pers van smult. Want lachten Johnsons werknemers het illegale kerstfeestje niet weg als een kaas en wijnavond?