Onrust in Gents ziekenhuis eindigt met vertrek van directeur, nieuwe manager moet rust doen terugkeren

De raad van bestuur van het Jan Palfijnziekenhuis heeft een transitiemanager aangesteld om de rust in het ziekenhuis te doen terugkeren. Die beslissing is het gevolg van de onrust die was ontstaan na de schorsing van internist Jan Rodenbach. De huidige bestuurder-directeur besliste daarop om zelf de samenwerking te beëindigen.

In het Jan Palfijnziekenhuis is het al lange tijd onrustig. Er ontstond een vertrouwensbreuk met de directie na de schorsing van internist Jan Rodenbach, nadat hij beschuldigd was van een onrechtmatige euthanasie. Zijn schorsing werd opgeheven na protest, maar de beslissing was voor de artsen de druppel: zij voelden zich vogelvrij verklaard.

‘Daadkrachtige beslissing’

De raad van bestuur besliste eerder al om de samenwerking met directielid en hoofdarts Manu Malbrain stop te zetten. Die stap moest het vertrouwen tussen personeel en directie herstellen, maar de arts vocht deze beslissing onmiddellijk aan. De arts dreigde met een juridische procedure als het ontslag niet teniet werd gedaan. Daardoor bleef de situatie onrustig in het ziekenhuis.

De voorbije dagen had de raad van bestuur daarom verschillende gesprekken met alle geledingen van het ziekenhuis. ‘Daaruit bleek dat een daadkrachtige beslissing nodig was om de continuïteit van het ziekenhuis, de veilige en kwaliteitsvolle zorg voor patiënten en het mentaal welzijn van het personeel te verzekeren’, zegt de raad van bestuur in een mededeling.

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Transitieplan uitwerken

De raad van bestuur besliste daarop om Frank Vervaeke, als onafhankelijk bestuurder, met onmiddellijke ingang aan te stellen aan het hoofd van het ziekenhuis. Dit als transitiemanager, met het volle mandaat van bestuurder directeur. ‘Zijn opdracht bestaat erin om alle actoren terug rond de tafel te brengen, de rust en sereniteit terug te brengen in het ziekenhuis en een transitieplan uit te werken.’

‘De huidige bestuurder-directeur Ann Wynant heeft daarop intussen meegedeeld dat zij in de huidige omstandigheden de samenwerking wenst te beëindigen’, zegt de raad van bestuur in een mededing. ‘De raad van Bestuur erkent de verdiensten van mevrouw Ann Wynant om de voorbije jaren, vaak in moeilijke omstandigheden, het ziekenhuis te leiden.’

Ontslagen hoofdarts

De opdracht van Vervaeke zal zes tot negen maanden lopen. Intussen zullen de structuren en organisatorische en hiërarchische lijnen worden doorgelicht en waar nodig aangepast. ‘Mijn focus zal in eerste instantie intern liggen, om het vertrouwen opnieuw te herstellen. We moeten kijken naar de toekomst en respect en integriteit zijn voor mij daarbij sleutelbegrippen.’

Het ontslag van dokter Malbrain wordt ten slotte niet ingetrokken door het ziekenhuis. ‘De medische raad werd gevraagd een advies te geven om de samenwerkingsovereenkomst met de hoofdarts op te zeggen. Nadat professor Malbrain de kans geboden werd om zijn standpunt uiteen te zetten, bleek een ontbinding in wederzijds akkoord geen haalbare optie’, zegt de raad van bestuur.