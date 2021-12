‘Kans op witte kerst helemaal weg’

Op Kerstmis krijgen we zacht en regenachtig weer met maxima van 5 tot 10 graden. ‘Daarmee is de kans op een witte kerst helemaal weg’, zegt David Dehenauw van het KMI.

In België is er volgens het KMI sprake van een witte kerst als er op 25 december om 8 uur ’s morgens minstens 1 centimeter sneeuw ligt in Ukkel. Sneeuw die is blijven liggen van de dagen voordien telt mee, vlokken die later op de dag neerdwarrelen, worden genegeerd.

Maar het is al van 2010 geleden dat we nog een witte kerst hebben gehad. En ook dit jaar voorspellen de weermodellen geen sneeuw voor de komende weken. ‘Het zachte weer heeft gewonnen’, zegt David Dehenauw van het KMI. ‘Ik heb er zelf ook niet in geloofd dat we dit jaar een witte kerst zouden krijgen. De weermodellen gaven eerst de indruk dat die kans bestond, maar nu blijkt dat de gemiddelde temperaturen rond de 9 à 10 graden zullen liggen. Daarmee is alles gezegd.’

Ook tussen kerst en Nieuwjaar zal het weer zacht en regenachtig blijven.

Zeven keer in 100 jaar

Sinds de metingen begonnen, is er slechts elf keer een witte kerst geweest. De eerste dateert van 1906. De voorbije honderd jaar deed het fenomeen zich maar zeven keer voor. Er waren uiteraard nog meer gelegenheden waarbij er sneeuw te zien was op kerstdag, maar de sneeuw viel dan te vroeg, te laat, of te dun.

Bij de vorige decenniumwissel was het twee keer op rij prijs. In 2009 was er een bescheiden sneeuwtapijt van 3 centimeter. Toen ging het om een restant van de sneeuw die de dagen voordien gevallen was. In de loop van de dag smolt alles weg. In 2010 viel er wel verse sneeuw, en lag het 16 centimeter dik.

Maar ook in 2010 was er slechts in een deel van het land sneeuw gevallen. In West-Vlaanderen lag er minder dan een centimeter sneeuw. De laatste echte landelijke witte kerst dateert daardoor al van 1964.