Hardgekookte eieren in de supermarkt: da’s pas erg

Weet u wat erg is? Dat je nu al gekookte eieren kunt kopen in de supermarkt. Dat is erg. Het zijn gepelde eieren bovendien. Wat een verspilling, wat een aanfluiting van onze kookkunsten ook. Maar dat vindt An Olaerts dus niet. Wat nu volgt is een laudatio voor het kant en klare gekookte en gepelde ei. Omdat het gepelde ei een mooi voorbeeld is van vooruitgang door industrialisering.