Energieleverancier Watz in financiële moeilijkheden

Foto: An Nelissen

Een derde energieleverancier zit in financiële moeilijkheden. Watz vraagt bescherming tegen haar schuldeisers. Dat heeft het bedrijf maandag zelf bekendgemaakt.

Het bedrijf zegt niet failliet te zijn, maar moet door de marktomstandigheden bij de rechtbank een aanvraag indienen tot tijdelijke bescherming.

Het is de derde energieleverancier op korte termijn die door de historische hoge prijzen in moeilijke papieren raakt. Eerder gingen de eveneens kleine leveranciers Energy2Business en de Vlaamse Energieleverancier over kop.