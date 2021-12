Brugse politie grijpt dan toch in na racismerel in Jan Breydel

De Brugse politie zal nu toch een proces-verbaal opmaken na de racismerel van gisteren in het Jan Breydelstadion tijdens de match Club Brugge-Anderlecht. Dat meldt Focus WTV. ‘Dat moet het onderzoek makkelijker maken’, zegt de woordvoerster van de politie.

Hij was gedegouteerd en wou het zelfs niet over de wedstrijd hebben. Anderlecht-trainer Vincent Kompany was zondagmiddag duidelijk aangeslagen toen hij voor de camera’s verscheen na de wedstrijd tegen Club Brugge.

De topper was op een gelijkspel geëindigd, maar dat interesseerde de ex-Rode Duivel niet. ‘Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden’, klonk het. Volgens Kompany schreeuwden Club-supporters hen allerhande racistische opmerkingen toe. ‘Bruine aap en wat dan ook. Ik heb het er moeilijk mee’, zei hij geëmotioneerd.

Geen klacht

De racismerel overschaduwde nadien dan ook de wedstrijd. De uitspraken werden door verschillende instanties - onder andere Club Brugge en de Brugse burgemeester - veroordeeld. En automatisch werd ook naar de Brugse politie gekeken. Zouden zij een proces-verbaal opstellen? Zondag gaf de politie nog mee dat de Voetbalcel zich over de zaak zou buigen. Maar ondertussen is duidelijk dat er een proces-verbaal wordt opgesteld. ‘Concreet betekent dit dat we op eigen initiatief een onderzoek hebben geopend en dat we contact zullen opnemen met het parket van West-Vlaanderen. Dat geeft ons meer onderzoeksmogelijkheden waarbij stewards of andere getuigen ook aan het woord kunnen komen’, zegt de politiewoordvoerster.

Eerst had de politie gemeld dat ze geen pv zouden opstellen omdat niemand iets had gehoord. Ook Philippe Clement, coach van Club Brugge: ‘Ik heb eerlijk gezegd niets gehoord’, zei hij. ‘Maar als zo’n dingen geroepen zijn, dan is dat iets waar wij helemaal niet achterstaan.’ Ongeveer hetzelfde klonk het uit de mond van de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Hij zat in het stadion, net boven de dug-out van Kompany en zijn staf.

‘Onaanvaardbaar’

‘Ik heb op geen enkel moment gehoord dat racistische uitspraken werden geroepen aan zijn adres’, stelt De fauw. ‘Het zullen dus enkelingen zijn die dergelijke uitspraken hebben gedaan en zeker geen grote groep supporters. Toch wil ik die uitspraken onmiddellijk en duidelijk veroordelen. In Brugge - en dus ook niet in het Jan Breydelstadion - kan geen enkele vorm van racisme getolereerd worden.’

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) zit dinsdag samen met de Pro League in verband met de racistische uitlatingen. ‘Racistische supporters zouden onmiddellijk een stadionverbod moeten krijgen en een vormingstraject moeten volgen binnen Dossin Kazerne. Daarvoor financieren we al langer een project, maar de doorstroom vanuit de voetbalclubs loopt te moeizaam. De Pro League en de voetbalclubs moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en duidelijk maken dat zo’n gedrag onaanvaardbaar is’, aldus Bart Somers.