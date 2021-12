Peter Croonen dient ontslag in als voorzitter Pro League: ‘Spreidstand te veel’

Het dispuut rond het uitstel van de duels in januari is ‘de spreidstand te veel’. De Pro League meldt het ontslag via een persbericht.

Zes maanden voor het einde van zijn mandaat levert Peter Croonen zijn voorzitterschap van de Pro League in. De Algemene Vergadering van de Pro League komt maandagnamiddag samen. ‘Naar aanleiding van het beroep dat KRC Genk heeft ingediend tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van 10.11.21 en n.a.v. de beslissing van het BAS van afgelopen vrijdag, heeft Peter Croonen zijn ontslagbrief verzonden’, klink het in een persbericht.

Croonen licht zijn ontslag zelf toe in een open brief. Hij zit gewrongen tussen zijn voorzitterschap van de Pro League en van Racing Genk. Racing Genk had namelijk een wijziging gevraagd van de wedstrijdkalender, maar de Pro League weigerde hun voorstel. De zaak werd geëscaleerd naar het BAS dat KRC Genk gelijk gaf.

‘Spreidstand te veel’

‘KRC Genk mist mogelijk tot 9 titularissen die aantreden in deze exceptionele (omwille van covid-verplaatste) interlandweek voor Aziatische, Noord- en Zuid Amerikaanse teams’, steekt Croonen van wal in zijn brief. KRC Genk stelde daarom een oplossing voor aan de kalendermanager en aan de Raad van Bestuur van de Pro League. Dit werd geweigerd.

KRC Genk tekende daarop beroep aan bij het BAS. Croonen: ‘Het BAS is van oordeel dat deze weigering niet proportioneel is met de mededingingsrechtelijke zorgvuldigheidsplicht en heeft de Pro League verplicht een nieuwe evenwichtige kalenderbeslissing te treffen uiterlijk tegen 31 december 2021. De kalendermanager zal zijn nieuwe voorstel aan de Algemene Vergadering van de Pro League voorleggen.’

Peter Croonen noemt het dispuut ‘voor mij als voorzitter KRC Genk én de Pro League de spreidstand te veel.’ Daarom stapt hij op. Hij blijft hij wel aan als voorzitter van KRC Genk en pleit in zijn brief voor een onafhankelijk voorzitter, naast onafhankelijke bestuurders.

Turbulente tijden

‘En daar stopt de nood aan verandering niet’, gaat Croonen verder in zijn brief. De afscheidnemende voorzitter ziet heel wat uitdagingen voor het Belgisch voetbal. Covid-19 heeft de inkomsten gehalveerd. Bovendien zit het in woelig water door Operatie Propere Handen, het onderzoek naar corruptie binnen het Belgische voetbal. En dan is er nog het racisme en supportersgeweld waarmee de clubs te kampen krijgen.

‘Ik ben er echt van overtuigd dat het Belgisch profvoetbal bereid is ‘to bite the bullet’ van noodzakelijke strategische hervormingen in de komende maanden. Ik wens ons allen, clubleiders, de moed en de visie om in 2022 het jaar van de ommekeer te realiseren’, concludeert Croonen in zijn brief.