Regeringstop vanavond samen over kernuitstap

De regeringkern vergadert vanavond om zeven uur in de Wetstraat 16 over de kernuitstap. Aanwezig zullen ook zijn Energieminister Tinne Van der Straeten, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Elia-topman Chris Peeters.

‘Laat het ons hopen’, luidt het in regeringskringen op de vraag of vanavond of vannacht definitief te knoop wordt doorgehakt over de kernuitstap. Elders luidt het dan weer dat het mogelijk ‘opnieuw een etappe van de zoveel richting finish wordt.’ De premier houdt alleszins zijn kaarten heel goed tegen de borst.

De voorbije weken hebben de topministers al verschillende keren vergaderd over de kernuitstap, maar zonder uitkomst. De vraag over de bevoorradingszekerheid blijft als een zwaard van Damocles boven het dossier hangen zolang de gascentrale van Vilvoorde geen vergunning heeft. De lange aanloop naar de kernuitstap zorgt ervoor dat het dossier almaar meer gaat etteren. En wie dacht dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez mettertijd stilletjes zijn bocht zou nemen zodat het dossier rustig zou kunnen landen, is eraan voor de moeite. Hij zet zijn strijd onvermoeibaar verder.

Beter vroeg dan laat wordt de knoop doorgehakt. Premier De Croo kan zich moeilijk permitteren om het dossier nog veel langer te laten etteren in zijn regering. Vivaldi had zich bovendien voorgenomen om voor het jaareinde te beslissen. Woensdag wordt de regeringstijd sowieso opnieuw opgeslorpt door een Overlegcomité waar gekeken zal worden of onze verdedigingsmuren bestand zijn tegen de oprukkende omikronvariant. Het is dus stilaan money time. De premier laat alvast weten dat er vanavond een maaltijd is voorzien. Het signaal dat het toch niet om een vergadering van een uurtje zal gaan. Maar of de finish wordt gehaald, weet niemand.