Tegen de zomer tweede nachttrein in België naar Berlijn en Praag

België krijgt er tegen de zomer van volgend jaar een nachttrein bij. Dan zou de trein Brussel - Amsterdam - Berlijn - Praag voor het eerst moeten rijden, zo kondigt de Nederlands-Belgische start-up European Sleeper maandag aan. Hij ambieert elk jaar een extra nachtelijke verbinding te lanceren.

Een exacte datum is er nog niet voor de eerste rit. ‘Begin van de zomer’, zegt European Sleeper, dat voor de verbinding samenwerkt met de Tsjechische spooronderneming RegioJet. De dienstregeling staat wel al vast. De trein zal drie keer per week rijden, met vertrek in Brussel-Zuid op maandag, woensdag en vrijdag, telkens om 19.22 uur. In België stopt de trein ook in Antwerpen-Centraal (om 20.01 uur). Dan gaat het via Nederland en Duitsland (met stops in onder meer Berlijn en Dresden) naar de Tsjechische hoofdstad Praag, met aankomst iets na 10.00 uur. De terugreis is op zondag, dinsdag of donderdag, met aankomst de dag nadien in Antwerpen om 8.47 uur en in Brussel om 9.54 uur.

De plannen zijn iets beperkter dan eerst was aangekondigd. Zo hoopte European Sleeper in april te beginnen, maar dat wordt dus de zomer. En de trein zou na Brussel nog doorrijden naar Gent, Brugge en Oostende, maar dat blijkt niet haalbaar. ‘De operationele kosten blijken in België zodanig hoog, dat een dergelijke verlenging niet rendabel kan worden uitgevoerd. We zullen later nog bekijken of dat in 2023 alsnog haalbaar is’, zegt het bedrijf.

Het maakt de start-up niet minder ambitieus. Zo wil het de verbinding zo snel mogelijk dagelijks uitvoeren. En in 2023 wil het bedrijf Brussel en Amsterdam ook verbinden met de Poolse hoofdstad Warschau. Dat zou gebeuren met dezelfde nachttrein, die dan opgesplitst zou worden in Duitsland. En nadien heeft European Sleeper ‘de ambitie om ieder jaar een nieuwe nachttrein vanuit Nederland en België te introduceren’, klinkt het nog.

Begin 2022 zal European Sleeper meer details bekendmaken over de comfortklassen, de ticketprijzen en de exacte startdatum van zijn eerste nachttrein. De ticketverkoop zou starten in april. Reizigers zullen hun fiets kunnen meenemen, klinkt het alvast.

European Sleeper werd opgestart door twee Nederlandse particulieren. Midden dit jaar werden de krachten gebundeld met de Belgische start-up Moonlight Express. Die wilde oorspronkelijk nachtelijke treinritten vanuit Brussel via Luik naar Berlijn organiseren.

Momenteel rijdt er één nachttrein in België. De NightJet van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB rijdt drie keer per week tussen Brussel (via Luik en Duitsland) en de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Een ander initiatief, van het bedrijf OVOE (Ostende-Vienne-Orient-Experience), heeft opnieuw vertraging opgelopen, zo zegt initiatiefnemer Kristof Blomme. Hij had oorspronkelijk gehoopt om rond deze tijd met nachttreinen te kunnen beginnen. Dat werd dan de zomer van 2022, maar ook dat blijkt niet haalbaar, zegt Blomme. Hij betreurt dat de overheid, zeker in het ‘European Year of Rail’, geen actievere rol speelt in het faciliteren van nachttreinen. OVOE mikt nu op eind 2022 voor de opstart van nachttreinen naar de Oostenrijkse skigebieden.