Ministers zetten licht op groen voor vaccinatie 5- tot 11-jarigen

De ministers van Volksgezondheid hebben op het IMC (Interministeriële Conferentie) het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen voorrang. Dat meldt persagentschap Belga.

Zoals verwacht hebben de gezondheidsministers toelating gegeven voor het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Vooraf hadden zij het advies ingewonnen van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité Bio-ethiek. Beide instanties gaven een positief advies. Het Comité Bio-ethiek maakte nog een onderscheid tussen kinderen met een onderliggende aandoening en kinderen zonder. Voor die eerste categorie klonk het dat een vaccin ‘zonder uitstel’ aanbevolen is. Uit Europese cijfers blijkt namelijk dat zij twaalf keer meer kans lopen om door covid in het ziekenhuis te belanden, en negentien keer vaker op intensieve zorg.

De ministers volgen hen daarin en geven kinderen met een onderliggende aandoening voorrang. De vaccinaties worden niet verplicht. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had al aangegeven dat er bij kinderen nooit een onderscheid zal gemaakt worden op basis van vaccinatiestatus. Ook het Comité Bio-ethiek hamerde daarop.

Kinderen worden maar zeer zelden zwaar ziek door covid-19. Daardoor ontstond een discussie of vaccinatie wel wenselijk is. Draaien de kinderen op voor het belang van anderen, luidde de vraag. De klinische proeven bij de doelgroep waren bovendien te klein om zeldzame bijwerkingen te detecteren.

Toch wegen de mogelijke nadelen niet op tegen de voordelen. Experts wijzen erop dat kinderen ook op andere manieren lijden onder covid-19, bijvoorbeeld wanneer een naaste van hen komt te overlijden. Volgens recente Europese cijfers had vaccinatie van kinderen de vierde golf fors kunnen indijken. Die besmettingsgolf heeft ook een impact op de levens van kinderen. Door restricties moeten ze hobby’s missen of lopen ze onderwijs mis. Ernstige bijwerkingen zijn bovendien uiterst zeldzaam, terwijl een coronabesmetting ook niet zonder risico is.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zette eind november het licht al op groen voor vaccinatie van kinderen met de Pfizer- en Moderna-vaccins. De voordelen zijn groter dan de mogelijke risico’s, concludeerden zij. Een kleinere dosis is wel wenselijk. In de VS worden kinderen sinds november gevaccineerd met Pfizer.