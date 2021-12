CD&V dringt aan op meer zonne- en windenergie

CD&V wil in het Vlaams Parlement de druk opvoeren om de doelstellingen rond zonne- en windenergie op te schroeven. De partij dringt onder meer aan op nul procent BTW voor zonnepanelen.

In het najaar schroefde de Vlaamse regering haar klimaatambities op. De maatregelen concentreerden rond de elektrificatie van het verkeer en de verwarming van gebouwen. Van hogere doelstellingen rond hernieuwbare energie was geen sprake. De huidige plannen om jaarlijks 300 MW aan zonnepanelen en 108 MW aan windenergie op land te zetten, bleven onaangeroerd.

CD&V dient nu een conceptnota in en wil in de regering druk uitoefenen om dat ‘ontbrekende luik’ in het aangepaste klimaatplan ambitieuzer te maken. ‘In oktober pronkte minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) met het bewijs dat ze de doelstelling voor windenergie voor dit jaar al had gehaald. Dat bewijst toch dat het ambitieuzer kan’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). ‘En als ze in Antwerpen het aantal zonnepanelen tegen 2030 willen verzesvoudigen, dan moet dat op de zogenaamde parking toch ook kunnen.’

De partij wil de doelstelling voor zon optrekken van 300 naar 600 MW extra per jaar. Voor wind mag de ambitie van 108 MW naar 150 MW. Een verschuiving van belastingen van elektriciteit naar fossiele brandstoffen, een taxshift, moet ervoor zorgen dat warmtepompen goedkoper in gebruik worden dan een gasketel.

De verhoging van de ambitie moet het mogelijk maken dat burgers elektrische wagens kunnen laden met groene stroom van hun eigen dak. Om dat mogelijk te maken, moeten er tegen het einde van het decennium op bijna twee miljoen daken zonnepanelen liggen. CD&V wil de investeringspremie voor zonnepanelen op het huidige niveau houden tot 2024, twee jaar langer dan de huidige regeling. Het btw-tarief voor zonnepanelen mag voor de partij op nul worden gezet. Een derdepartijfinanciering, waarbij het Vlaams Energiebedrijf prefinanciert, moet zonnepanelen ook bereikbaar maken voor de laagste inkomensgroepen.

‘Dit plan kan een gamechanger zijn in de huidige discussies rond bevoorradingszekerheid’, denkt Bothuyne. ‘We werken aan een model waarin elk Vlaams gezin, met op kop de sociale energieklanten, zonnepanelen krijgen. Zo kunnen we af van het oneindig subsidiëren van de energiefactuur en de mensen in staat stellen hun factuur structureel te verlagen. En dat zonder dat we voortdurend met belastinggeld moeten zwaaien.’

Twee miljoen daken

Volgens Bothuyne is dat ook financieel interessant. ‘Met de huidige hoge energieprijzen is de terugverdientijd voor zonnepanelen gedaald naar zes tot zeven jaar. En er is nog een onontgonnen potentieel van 65 GW op de Vlaamse daken.’ Nieuwe wettelijke mogelijkheden om te investeren in zonnepanelen op het dak van een ander, of energiegemeenschappen te maken, waarin burgers samenwerken rond hernieuwbare energie, moeten zonnepanelen voor iedereen bereikbaar maken.

Energiefactuur

De Europese Commissie trekt in haar voorstel om de klimaatambitie op te trekken, het Fit-for-55-pakket, de doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie op naar 40 procent tegen 2030. Vandaag is dat in Europa 20 procent van het totale energieverbruik, in België 7 à 8 procent.