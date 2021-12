Zanger Il Divo (53) overleden

Carlos Marin, zanger bij de populaire band Il Divo, is zondag overleden. De Spanjaard werd 53 jaar. Vrijdag was hij in een kunstmatige coma gebracht in een ziekenhuis in Manchester.

‘Het is met een zwaar hart dat we je laten weten dat onze vriend en partner van ons is heengegaan’, zeggen de overblijvende bandleden op Instagram. ‘Hij zal gemist worden door zijn vrienden, familie en fans. Er zal nooit een andere stem of spirit zijn als Carlos. Wij vieren zijn 17 jaar op deze reis geweest met Il Divo, en we zullen onze lieve vriend missen.’

De groep zingt operaversies van bekende liedjes en zou deze maand nog enkele optredens geven in het Verenigd Koninkrijk, maar die werden vorige week al naar 2022 verplaatst wegens ziekte.