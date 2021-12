Chili krijgt zijn jongste president ooit met 35-jarige Gabriel Boric

De linkse kandidaat Gabriel Boric heeft zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Zijn uiterst rechtse tegenstander José Antonio Kast heeft zijn nederlaag al toegegeven.

De linkse presidentskandidaat Gabriel Boric (35) behaalde 55 procent van de stemmen ten opzichte van 45 procent voor José Antonio Kast, met ongeveer 70 procent van de stembureaus geteld.

‘Ik sprak net met @gabrielboric en feliciteerde hem met zijn grote triomf. Hij is nu de gekozen president van Chili en verdient al ons respect en onze constructieve samenwerking. Chili komt altijd op de eerste plaats’, schrijft Kast op zijn officiële Twitteraccount. De 55-jarige Kast werd wel eens omschreven als de ‘Chileense Bolsonaro’, vanwege zijn extreme en uiterst conservatieve standpunten. Daar kon hij uiteindelijk geen meerderheid van de kiezers mee verleiden.

De 35-jarige Boric is de jongste president ooit van het land. Hij komt oorspronkelijk uit Punta Arenas, in het uiterste zuiden van Chili. Hij krijgt tot 2026 de sleutels tot het hoogste ambt. Een van de uitdagingen die hem te wachten staat is de herziening van de grondwet. De nieuwe grondwet moet uiterlijk tegen midden volgend jaar de huidige vervangen die nog stamt uit het tijdperk van Pinochet.

‘Alleen met sociale cohesie, het terugvinden van onszelf en gedeelde waarden zullen we in staat zijn om vooruit te komen naar een echte duurzame toekomst’, zei Boric in zijn overwinningstoespraak.

Chili heeft er een woelige twee jaar op zitten met protesten van de inheemse Mapuche-bevolking en manifestaties tegen ongelijkheid. Een prijsstijging van een metrokaartje stak destijds het vuur aan de lont.