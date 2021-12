Koud maar droog begin van extra week kerstvakantie

Na eerst nog veel lage wolken en hier en daar mogelijk nog wat motregen verschijnen maandagmiddag opklaringen over het noordoosten.

In de loop van de namiddag breiden deze opklaringen zich langzaam uit naar de andere streken, maar lokaal en vooral over het westen en het zuidwesten blijft het zwaarbewolkt tot de avond. We halen nog maxima van 2 à 3 graden in de Ardennen tot 5 tot 7 graden elders. Dat meldt het KMI.

In het westen hangen maandagavond aanvankelijk nog veel wolken, terwijl het elders licht tot gedeeltelijk bewolkt is. Geleidelijk aan komen er op de meeste plaatsen brede opklaringen, maar in het tweede deel van de nacht worden er in de noordelijke landshelft lage wolken en verspreide aanvriezende mist gevormd. Het wordt koud met minima tussen -1 en -4 graden in Laag- en Midden- België en tussen -4 en -7 graden in Hoog-België.

Over het zuiden en het oosten wordt het dinsdag vaak zonnig. Het is gevoelig kouder met nog maxima tussen 0 en 3 graden. Woensdag krijgt het noorden opnieuw aanvriezende mistbanken te verwerken die hardnekkig kunnen zijn. Elders zijn de opklaringen breed met wel hoge sluierwolken. De maxima liggen tussen 0 en 4 graden.

De bewolking neemt donderdag toe en geleidelijk bereikt een zwakke neerslagzone met zachtere lucht ons land vanaf de Franse grens. Het kwik stijgt met op het einde van de dag temperaturen tussen 3 en 9 graden. Vrijdag blijven we onder invloed van zachte en gestoorde zeelucht met veel wolken en vrij veel regen. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden.