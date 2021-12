OHL pakt thuiszege tegen inefficiënt Standard, met dank aan Mercier en Maertens

Dankzij twee knappe goals van Mathieu Maertens haalde OH Leuven het met 2-1 van Standard. De ploeg Marc Brys voetbalt zich daarmee voorlopig uit de gevarenzone, die van Luka Elsner trappelt ter plaatse na niet eens zo’n slechte prestatie.

Ondanks de 0 op 9 en de zware nederlaag tegen Club Brugge begon OH Leuven ongewijzigd aan de partij tegen Standard. De Rouches, die extra rust kregen door de afgelasting van de match van woensdag tegen Beerschot, moesten het zonder de geschorsten Amallah, Raskin en Pavlovic doen. Mehdi Carcela kreeg een eerste basisplaats dit seizoen in de competitie, terwijl Bokadi en Cimirot fit genoeg raakten om te starten.

De bezoekers begonnen niet slecht aan de wedstrijd - Bokadi schoot bijvoorbeeld voorlangs - maar het was de thuisploeg die al vroeg op voorsprong kwam. Cimirot leed onnodig balverlies aan de zijlijn, waarna Xavier Mercier het leer enig mooi op de rechter van Mathieu Maertens schilderde. Fai liet 26-jarige flankaanvaller te veel ruimte en de afwerking in één tijd was knap: 1-0.

• Kompany over racisme tijdens Club-Anderlecht: ‘Ik ga gedegouteerd naar huis’

Standard reageerde vijf minuten later, maar het doelpunt van Jackson Muleka werd terecht afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van Merveille Bokadi. Kort daarna kwamen de Rouches nog twee keer dicht bij de gelijkmaker. Runarsson hield de poging van Bastien uit de hoek. En op het halfuur kopte Bokadi op vrijschop van Dønnum op de lat.

Tweede Maertens

Het duel ging goed op neer. OH Leuven dreigde via Tamari en Schrijvers, alvorens het in de 38ste minuut de voorsprong verdubbelde. Mercier vond met een afgemeten dieptepass Maertens. Fai, die op de rechtsachter verrassend de voorkeur had gekregen op Siquet, stond te slapen en hief het buitenspel op. Maertens rondde het vervolgens knap af met een sierlijke lob.

In een poging nog iets aan die achterstand te doen haalde Standard-trainer Elsner na de pauze Cimirot en Carcela naar de kant, ten faveure van Tapsoba en Lestienne. De Luikenaars drukten en leken de aansluitingstreffer via Dussenne vroeg in de tweede helft te hebben, maar ook deze keer werden ze teruggefloten wegens offside.

Standard bleef het proberen, al was het lang wachten tot een volgende doelkans. Na 65 minuten kon linksback Nkounkou vanaf de rand van de eigen zestien opstomen naar het vijandelijke strafschopgebied. De plaatsbal van de Everton-huurling strandde op de paal.

Onfortuinlijke Tapsoba

Even was het opschrikken toen Sébastien Dewaest na een duel met invaller Klauss bleef liggen met een hoofdblessure. Na een korte behandeling kon de centrumverdediger het duel voortzetten.

Diezelfde Dewaest stond bijna aan de basis van de 2-1. Met een povere terugspeelbal leek hij Tapsoba op weg naar een goal te lanceren. Runarsson reageerde gepast, maar kwam daarbij onzacht in aanraking met de Burkinees van Standard. Tapsoba moest met een heel diepe vleeswond vervangen worden, Rafia loste hem af.

Door al die blessurebehandelingen kregen we liefst twaalf minuten extra tijd. Fai maakte zijn foutjes van in de eerste helft deels goed met een raak afstandsschot in de 94ste minuut. Standard startte zijn slotoffensief, bij OHL sloeg de schrik er wat in.

Voor het elftal van Brys betekende het einde van een negatieve reeks. OHL komt met 23 punten op gelijke hoogte met Standard, dat een degelijke prestatie leverde maar daar niets voor terug zag. De Rouches kunnen zo geen komaf maken met hun tumultueuze decembermaand.