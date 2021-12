Romelu Lukaku haalt uit naar Pro League na racisme aan het adres van Kompany: ‘F*ck jullie, met jullie hashtags’

Romelu Lukaku heeft zich zondagavond op Instagram gericht tot de Pro League naar aanleiding van het racistische gedrag van supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd tegen RSC Anderlecht, Lukaku’s ex-club. ‘Ik hoop dat jullie nu wél eens in actie schieten’, verklaart de aanvaller van Chelsea.

Kompany was zondag furieus na het 2-2 gelijkspel in de topper tegen Club Brugge. Niet de spelfases op het veld, maar het gedrag van de Brugse supporters was een doorn in het oog van de Anderlecht-coach. ‘We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen’, zei hij voor de microfoon van rechtenhouder Eleven Sports, waarna hij het interview beëindigde.

• ‘Ik ga gedegouteerd en teleurgesteld naar huis’, zei Kompany

Kompany liet vervolgens ook verstek gaan voor de verplichte persconferentie. Club Brugge-coach Philippe Clement zei op de persbabbel geen racistische geluiden te hebben gehoord, maar gaf wel aan dat ‘als iemand zo’n zaken roept dat absoluut niet de waarden zijn waar Club Brugge voor staat’.

Club Brugge plaatste net als de Pro League nadien een boodschap van afkeuring op hun website en sociale media. Maar vooral die van de Pro League schoot bij Lukaku in het verkeerde keelgat.

Romelu Lukaku kwam zondag niet in actie tegen Wolverhampton Wanderers. De Rode Duivel is out met een coronabesmetting.

Pro League: ‘Racisme heeft geen plaats in en rond onze stadions’

Na een tweet heeft de Pro League een uitgebreidere reactie geplaatst op haar website naar aanleiding van het racistische gedrag van supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. ‘Racisme heeft geen plaats in en rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn. Dat is een standpunt en engagement van de Pro League en van al haar clubs’, zo klinkt het.

‘Dat er geen racisme en discriminatie in de samenleving en in onze stadions getolereerd mag worden, is een verantwoordelijkheid die we met het ganse voetbal dienen op te nemen. Niet alleen voor de coaches aan de zijlijn of voor de spelers op het veld, maar ook voor de ballenjongens aan de kant van het veld of voor de kinderen in de tribune.’

De Pro League verwijst in die optiek naar haar samenwerking met Kazerne Dossin, het museum in Mechelen over de Holocaust en mensenrechten. Supporters die zich in een voetbalstadion racistisch of discriminatoir uitlaten, kunnen door hun club verplicht worden er een vormingstraject te volgen.