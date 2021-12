Van Aert is opnieuw Sportman van het Jaar, Derwael Sportvrouw van het Jaar

Wout van Aert heeft zichzelf opgevolgd als Sportman van het Jaar. Nina Derwael is de Sportvrouw van het Jaar.

Veelwinnaar Van Aert, de Sportman van het Jaar van vorig jaar, heeft er een uitstekend seizoen opzitten. Op de weg waren er overwinningen in Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en het Belgisch kampioenschap. In de Tour de France won de renner van Jumbo-Visma drie etappes, daarna veroverde hij nog zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio en zilver in de tijdrit op het WK in eigen land. Hij begon zijn nieuwe veldritcampagne de voorbije weken bovendien nog eens uitstekend.

Abdi veroverde op de Spelen van Tokio bijzonder knap olympisch brons op de marathon en scherpte in oktober tijdens de marathon van Rotterdam de Europese recordtijd aan. Eerder dit jaar kreeg hij ook al de Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus. Abdi verloor de stemming met amper 21 punten op meer dan duizend punten.

Casse was op de Spelen goed voor olympisch brons in de klasse tot 81 kg en is daarnaast ook regerend wereld- en vice-Europees kampioen.

Nina Derwael, voor Thiam en Meesseman

Derwael schitterde in Tokio met olympisch goud op de brug met ongelijke leggers, terwijl Thiam voor de tweede keer op rij op het hoogste schavotje stond in de zevenkamp. Uittredend Sportvrouw van het Jaar Meesseman is de sterkhouder van de Cats, het Russische Ekaterinburg en de Washington Mystics (WNBA). Ook zij kende een erg knap sportjaar.

Sportvrouw van het Jaar Nina Derwael. Foto: Belga

Derde keer voor Genyn

In het jaarlijkse referendum van Sportspress kreeg rolstoelatleet Peter Genyn 351 punten achter zijn naam en daarmee haalde hij het van de West-Vlaamse amazone Michèle George (301 punten) en rolstoeltennisser Joachim Gérard (262), de winnaar van de vorige twee edities. Genyn was eerder al in 2017 en 2018 paralympiër van het Jaar. Gérard won zijn eerste trofee in 2013, met drie stuks elk zijn ze nu beiden recordhouder.

De 44-jarige Genyn heeft alles te danken aan zijn prestaties van vorige zomer in Tokio. Op de Paralympische Spelen won hij, na zilver op de 200 meter, goud op de 100 meter. Hij verlengde daarmee zijn paralympische titel.

Peter Genyn. Foto: Belga

Belofte Nys

Thibau Nys, de zoon van veldriticoon Sven Nys, haalde het in de categorie Belofte van het Jaar met 565 punten afgescheiden van gewichthefster Nina Sterckx (413 punten), die vorige zomer hoge ogen gooide op de Olympische Spelen van Tokio. De derde plaats ging naar zijn collega-wielrenner Florian Vermeersch (383), die tweede werd in Parijs-Roubaix en in eigen land een ijzersterk WK bij de beloften reed.

Thibau Nys met zijn vriendin Anna Eikendal. Foto: Belga

In het veld won Thibau Nys vorig seizoen zowat alles wat er te winnen viel, met onder meer een Belgische, Europese en wereldtitel als gevolg. Afgelopen jaar werd echter steeds meer duidelijk dat zijn toekomst deels op de weg zal liggen. In september verbaasde de Vlaams-Brabander in het Italiaanse Trento met de Europese titel bij de beloften en ook niet veel later op het WK in eigen land liet hij zich opmerken. Nadien viel hij uit met een sleutelbeenbreuk, maar hij kwam sneller terug dan verwacht en pakte onlangs nog brons op het EK veldrijden.