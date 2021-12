De klok tikt voor ‘plan A’, de kernuitstap

Wil de Vivaldiploeg nog een kerstakkoord over de kernuitstap, dan moet ze eerstdaags de knoop doorhakken. Grote tegenstander Georges-Louis Bouchez (MR) voelt zich gesterkt nu de vicepremiers van CD&V én Groen ‘geen enkele piste uitsluiten’ – al is dat op zich niet nieuw. De bal ligt allicht in het kamp van premier Alexander De Croo (Open VLD).