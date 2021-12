Michael Vanthourenhout pakt ‘mooiste zege uit zijn carrière’ in Namen

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de wereldbekercross in Namen gewonnen. Vanthourenhout nam zo revanche voor het verloren duel op zaterdag in het Nederlandse Rucphen. Toon Aerts (Telenet Fidea) werd derde, nadat hij als leider viel en lek reed op de Citadel. Vanthourenhout’s ploegmakker Eli Iserbyt blijft wereldbekerleider.

Tom Pidcock startte als de grote favoriet op de Citadel van Namen. De kopstart was echter voor Quinten Hermans en Toon Aerts, die al snel het gezelschap kregen van Eli Iserbyt. De Britse favoriet moest nog even in de wedstrijd komen. In de tweede ronde voelde een sterke Aerts zijn moment gekomen: hij zette door en gaf Hermans en Pidcock het nakijken. Ook Michael Vanthourenhout kwam aansluiten bij de achtervolgers, terwijl Hermans de voeling met de leider verloor na een schoenwissel. Aerts trok solo door, maar in de vierde ronde vond een herboren Pidcock plots zijn ritme.

Fall from Toon Aerts! ?? Pidcock getting a few seconds closer. ?? Follow the action ?? https://t.co/vCgxvBnXBU #CXWorldCup pic.twitter.com/hhItafHt8W — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 19, 2021

De Brit reed een gat van zo’n 25 seconden dicht op Aerts, die tot overmaat van ramp ook nog eens viel en vervolgens lek reed. Aerts moest de kasseihelling over met de lekke band en moest lijdzaam toezien hoe Pidcock van hem weg stoof. Vanthourenhout liet zich echter niet onbetuigd en vocht zich terug tot in het wiel van Pidcock.

Flat tire for Aerts! He changes bikes in 3??rd place, 21 seconds behind Pidcock. ?? Follow the action ?? https://t.co/vCgxvBnXBU #CXWorldCup pic.twitter.com/YnKLI5VOnu — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 19, 2021

Vanthourenhout beschikte over wonderbenen en duwde de winnaar van de Brabantse Pijl in het verweer. Het talrijk opgekomen publiek, de grootste opkomst ooit in Namen, stuwde onze landgenoot vooruit. In de voorlaatste ronde maakte Pidcock dé fout van de wedstrijd: hij kuste de Naamse grond in hetzelfde bochtje waar ook Aerts tegen de grond ging.

Pidcock can't stay on his bike and falls in a descent! The road to victory lies open for Vanthourenhout. Final lap now! ?? Follow the action ?? https://t.co/vCgxvBnXBU #CXWorldCup pic.twitter.com/iLEhlL01v8 — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 19, 2021

De eenzame leider bleef in de laatste ronde ook niet foutloos, maar reed toch soeverein naar zijn tweede zege van het seizoen (Vanthourenhout won eerder de Berencross, red.). Pidcock en Aerts mochten mee op het podium, Iserbyt werd op bijna twee minuten vijfde en blijft leider.

Michael Vanthourenhout pakt z'n mooiste overwinning in de modder van Namen! ???? pic.twitter.com/3T01UpuZMn — Play Sports (@playsports) December 19, 2021

Top 10:

Michael Vanthourenhout Tom Pidcock (GBr) Toon Aerts Quinten Hermans Eli Iserbyt Daan Soete Laurens Sweeck Corné van Kessel (Ned) Joshua Dubau (Fra) Timon Ruegg (Zwi)

Vanthourenhout geniet van overwinning: ‘Mooiste zege in mijn carrière’

Michael Vanthourenhout klom zondag in Namen naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Na winst in Meulebeke mocht hij ook op de Citadel juichen.

Voor Vanthourenhout is het nog maar zijn tweede zege in de Wereldbeker. Vorig jaar won hij in het Tsjechische Tabor, nu was hij in Namen aan het feest. ‘Het is een wedstrijd die ik graag rijd en die me als lichtgewicht in principe moet liggen’, sprak hij zaterdag in Rucphen. ‘Maar op één of andere manier heb ik er nog nooit echt een topresultaat of podium gereden. Hopelijk komt daar zondag verandering in.’

En inderdaad, want na een vierde (2020), zevende (2019), vijfde (2018 en 2017) en achtste plaats (2016) trok hij zondag aan het langste eind. ‘Dit is heel speciaal’, gaf hij toe voor de camera van Play Sports. ‘Ik heb er lang in geloofd en toen ik zag dat Toon Aerts lek stond, geloofde ik nog iets meer in mezelf. Natuurlijk, ik moest nog afrekenen met Tom Pidcock en ik dacht dat hij heel sterk ging zijn, maar naar het einde toe zag ik dat hij het lastig kreeg.’

‘Ik geloofde er steeds meer in en het publiek was ook heel enthousiast. Dat stuwde me vooruit naar de zege. Dit betekent heel veel voor mij, zeker na een lastige periode deze week. Dit is zeker de grootste overwinning in mijn carrière’, eindigde hij.

Relive here how @vth_michael claimed the victory in Namur today! ???? His first UCI Cyclo-cross World Cup round win of this season ?? #CXWorldCup pic.twitter.com/f8TGMS5mv8 — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 19, 2021