Kompany klaagt racisme tijdens Anderlecht - Club Brugge aan: ‘Ik ga gedegouteerd naar huis’

Club Brugge en Anderlecht hielden mekaar in de topper van de speeldag met 2-2 in evenwicht, maar voor Anderlecht-coach Vincent Kompany was het resultaat van ondergeschikt belang. ‘Ik ga sowieso gedegouteerd en teleurgesteld naar huis.’

‘Teleurgesteld over het resultaat? Onbelangrijk’, reageerde een zichtbaar aangeslagen Vincent Kompany voor de televisiecamera’s na de wedstrijd.

‘Ik ga sowieso gedegouteerd en teleurgesteld naar huis. Ik ga het heel kort houden. Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden. Bruine aap en wat dan ook. Dat zijn dingen, ik heb het er moeilijk mee. Ik wil nu met mijn staf samen zijn. We zijn hier met een heleboel mensen die heel veel gegeven hebben voor dit land en die gewoon komen voetballen. Dus voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk. Ik wil geen conflict met Club Brugge. Ik wil gewoon naar huis. Rusten en met mensen die belangrijk zijn voor mij tijd doorbrengen.’

Club Brugge en Pro League reageren

Philippe Clement, coach van Club Brugge, wist van niets. ‘Ik heb niets gehoord moet ik eerlijk zijn. Ik was met de wedstrijd bezig’, reageerde Clement. ‘Mocht er iemand zoiets geroepen hebben, is dat iets waar wij helemaal niet achterstaan. Dat wil ik heel duidelijk maken. Wij hebben ook een hele grote diversiteit in onze spelerskern en ook onder onze fans.’

Blauw-zwart kwam niet veel later met een officieel statement waarin het elke vorm van racisme ten strengste veroordeelt. Ook de Pro League reageerde al afkeurend.

Club veroordeelt racisme.



Club Brugge, zijn supporters, staf, spelers, medewerkers en bestuur veroordelen ten strengste elke vorm van racisme. Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze Club en hebben geen enkele plaats in Jan Breydel. #CluAnd pic.twitter.com/oniWYTfKtD — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 19, 2021

De Pro League neemt samen met haar clubs de verantwoordelijkheid op om voor de coaches aan de zijlijn, de spelers op het veld, de ballenjongens aan de kant van de zijlijn of voor de supporters in het stadion voor een veilige omgeving te zorgen. — Pro League ?????? (@ProLeagueBE) December 19, 2021