Wereldkampioene Lucinda Brand heerst op de Citadel van Namen

Wereldkampioene Lucinda Brand heeft zondag de Wereldbeker-cross in Namen gewonnen. De Nederlandse was oppermachtig op het loodzware parcours op en rond de beruchte citadel. Denise Betsema finishte als tweede. De rest eindigde op meer dan een minuut van de winnares. Brand diept haar voorsprong in het klassement ook verder uit.

Geen Marianne Vos aan de start in Namen. De Nederlandse was zaterdag aan het feest in Rucphen, maar verkoos één wedstrijd in het weekend met het oog op haar latere doelen dit seizoen. Wel van de partij was Blanka Vas na een rustperiode en de andere toppers.

Het was Lucinda Brand die een kanonstart nam en meteen al een klein gaatje sloeg op de eerste hellende meters. Ook Denise Betsema had haar start niet gemist en bleef in de buurt van de wereldkampioene, belofte Puck Pieterse bezette de derde stek.

Dat bleek het beeld voor de rest van de wedstrijd. Na een ronde wist Betsema de schade nog te beperken tot drie seconden achterstand en volgde Pieterse op negen tellen, in de tweede ronde bouwde Brand haar voorsprong verder uit. Op het loodzware parcours maakte iedereen foutjes, ook Brand vooraan, maar dat deerde de wereldkampioene niet. Ze soleerde naar de zege, voor Betsema en Pieterse en loopt weer wat verder uit in het klassement van de Wereldbeker.