Nederlanders komen nog snel shoppen in België

Nu Nederland halsoverkop weer op slot is gegaan om de snel woekerende omikronvariant van het coronavirus in te dijken, steken verschillende noorderburen de grens over voor de laatste kerstinkopen of een drankje op café.

De steden in het noorden van ons land - denk aan Antwerpen, Gent, maar ook Turnhout - maken zich op voor een toevloed van Nederlandse toeristen. De gemeentebesturen laten zondag weten dat ze er klaar voor zijn. In de winkelstraten is extra mankracht voorzien om de eventuele drukte in goede banen te leiden. Omdat in Nederland sinds dit weekend opnieuw een lockdown van kracht is, steken verschillende Nederlanders de grens over.

In de Nederlandse steden is het doods, zo stelde de VRT vast in Maastricht. Wie zijn kerstinkopen nog moet doen, is er daar aan voor de moeite. In België daarentegen, zijn wél nog alle winkels open. Net als de horeca. En dat heeft ongetwijfeld een impact op de drukte in de straten, net zoals er de vorige keren sprake was van een ‘Oranje-invasie’ tijdens de periodes dat in België een soepeler regime gold dan in Nederland.

Viroloog Marc Van Ranst steekt zijn bezorgdheid niet weg. ‘Je hoopt toch dat het iets minder druk is dan het normaal zou zijn, en dat mensen hun gezond verstand gebruiken en dat men dat op een zo veilig mogelijke manier doet’, zegt hij in Het Nieuwsblad. Cafés en restaurants zouden nu al meer reservaties uit Nederland optekenen. Meer nog: In de DPG-kranten zeggen een Antwerpse hotelmanager en horecazaakvoerder dat de Nederlanders ‘onze zomer en ons najaar gered hebben’: ‘90 procent van onze toeristische hotelgasten in de eindejaarsperiode zijn Nederlanders.’

‘Wir schaffen das’

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) is er gerust in. ‘Wir schaffen das’, klinkt het met de legendarische woorden van afscheidnemend Duits bondskanselier Angela Merkel. ‘We hebben een schakelplan waarbij we werken met ontrading. Zo leiden we mensen om naar de park-and-rides buiten de stad en gaat het tot het eventueel sluiten van het centrum als dat nodig blijkt’, aldus de burgemeester in Het Nieuws op VTM.

De stad, de handelaars en de horeca is intussen vertrouwd met drukte en crowd management. Bovendien wordt er nog steeds intensief gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. ‘Zo hebben we gisteren nog twee cafés moeten sluiten. Als het te druk wordt dan nemen we maatregelen. We zijn blij met de klandizie, maar corona blijft realiteit.’

Ook in Turnhout blijven ze kalm. ‘We hebben dit vorige keer ook gezien en zijn er een beetje op voorbereid’, zegt burgemeester Paul Van Miert in dezelfde krant. ‘Maar of je nu uit Mol, uit Herentals of uit Tilburg komt: het maakt geen verschil. Als het druk wordt, is het aan ons om dat in goede banen te leiden.’ Zo wordt er gecontroleerd op het dragen van mondkapjes en moeten de winkeliers zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn.

Lockdown in België?

Volgens De Wever is het te vroeg om een voorspelling te doen over een eventuele lockdown in België, ‘maar iets uitsluiten kan je natuurlijk ook niet’, zei hij in Het Nieuws. Versoepelingen doorvoeren, zoals bijvoorbeeld in de horeca tijdens de feestdagen, is volgens hem geen optie. Van beperkingen opleggen thuis, is de partijvoorzitter geen believer. ‘Mensen moeten hun verstand gebruiken’, aldus De Wever, die iedereen oproept zo snel mogelijk voor de derde prik te gaan.

Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) is formeler: een lockdown ligt niet op de tafel. Dat verklaarde ze in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi). Net zoals de N-VA-voorzitter wijst de PS-minister op een aantal verschillen met onze noorderburen: de vaccinatiecampagne loopt bij ons beter en we hebben meer bedden op de afdelingen intensieve zorg. Woensdag komt het Overlegcomité opnieuw bijeen.

Schnitzeltoeristen

België is trouwens niet het enige buurland van Nederland dat ‘profiteert’ van de lockdown boven de Moerdijk. Ook in de Duitse grenssteden valt opvallend meer Nederlands te horen dezer dagen, daar vinden immers wel nog Weihnachtsmarkten plaats en is de horeca open. Daar geldt wel een 2G-regime (gevaccineerd of genezen). Volgens een reportage van De Gelderlander in de Duitse gemeenten Kleef en Kranenburg zouden er ‘10 tot 15 procent’ meer ‘Schnitzeltoeristen’ zijn - het is een schatting.