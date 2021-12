Opnieuw gespannen sfeer tijdens coronabetoging in Brussel

Zo’n 3.500 manifestanten trekken op dit moment door het centrum van Brussel om andermaal te betogen tegen het Covid Safe Ticket (CST), de vaccinatie van kinderen en de vaccinatieplicht in de zorg. De politie is massaal aanwezig, nog voor de start werden 13 mensen opgepakt.

Voor de derde keer trekken enkele duizenden mensen door de hoofdstad om hun ongenoegen te uiten over het coronabeleid. De politie houdt het op 3.500 deelnemers, volgens de organisatoren zijn het er liefst 50.000. Net als bij de eerste twee acties, op 21 november en 5 december, is de betoging vertrokken aan het Noordstation en zal ze eindigen aan het Jubelpark. Die eerdere betogingen werden telkens ontsierd door rellen en confrontaties met de politie. Ook nu

De organisatoren, het collectief Belgium United for Freedom, hadden nochtans opgeroepen tot een vreedzame betoging, met inzet van eigen stewards. De politie heeft heel wat mensen die het treinstation Brussel Noord verlieten, gecontroleerd op het bezit van verboden en gevaarlijke voorwerpen. Volgens Bruzz is de sfeer evenwel uiterst gespannen. De slogans zijn niet minder grimmig, er worden nauwelijks mondmaskers gedragen.

Brandweerlui

Aan het hoofd van de betoging stappen, net zoals de vorige keer een aantal brandweerlui op. Een aantal van hen draagt een brandweeruniform mét helm, anderen dragen enkel een T-shirt met een brandweerlogo. ‘Vrijheid’ is wederom de rode draad in het discours van de manifestanten. De vorige keren bleek het om een bont allegaartje van antivaxers, extreemrechtse sympathisanten en ook natuurdenkers te gaan. Vandaag gaat het meer dan de vorige keren over de op til zijnde vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar.

Woordvoerder Sarkis Simonjan van Belgium United for Freedom heeft geen problemen met het vaccin, wel met de verplichting ervan in de zorg. ‘Ook het CST gaat in tegen onze rechten en vrijheden’, zei hij eerder deze week. ‘Wie gevaccineerd is, krijgt met het CST toegang tot verschillende plaatsen, maar dat is geen garantie op een bescherming tegen besmetting.’

‘Burgerdebat’

Belgium United for Freedom vraagt om gehoord te worden door de regering en roept op tot een ‘burgerdebat’, waarbij inwoners hun grieven kunnen uiten en hun vragen op tafel leggen.

‘We begrijpen dat er een pandemie heerst en de vijand is het virus, maar er moet een debat mogelijk zijn over de manier waarop we dat virus bestrijden’, zegt Simonjan aan de start van de betoging. ‘Met de maatregelen die nu gehanteerd worden, creëert de politiek verdeeldheid, discriminatie en paranoia. We hebben een aantal ideeën en voorstellen maar dan moet de politiek wel naar ons luisteren. Zolang dat niet gebeurt, blijven we op straat komen.’

Sluiting van de tunnels (kleine ring) in beide richtingen #Brussel

Fermeture des tunnels (petite ceinture) dans les deux sens #Bruxelles pic.twitter.com/JeIJHeW1DD — PolBru (@zpz_polbru) December 19, 2021

De betoging trekt via de kleine Ring en de Europese wijk richting Jubelpark. De politie heeft verschillende tunnels van de kleine Ring gesloten en waarschuwt voor verkeersproblemen. Om 18 uur zou de betoging normaal gezien afgelopen moeten zijn. De eerste betoging eind november deed liefst 35.000 mensen naar Brussel afzakken (volgens de organisatoren: 76.000). De politie verrichte een aantal arrestaties en verspreidde achteraf ook opsporingsberichten om de relschoppers te kunnen vatten. Er zouden volgens Bruzz ook vandaag al 13 arrestaties verricht zijn.