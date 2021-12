Harde lockdown in Nederland: dit zijn de maatregelen

Het kabinet van Mark Rutte is nog maar net geïnstalleerd, of het moest al meteen ingrijpen tegen de dreigende omikronvariant. Dit zijn de maatregelen.

Het was geen feestelijke boodschap die premier Mark Rutte moest brengen: Nederland gaat opnieuw in lockdown. Het kabinet volgt het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Die maakt zich ernstig zorgen over de oprukkende omikronvariant en wil tijd kopen tegen de verspreiding ervan. Dit zijn de maatregelen:

• Essentiële winkels blijven open: supermarkten, drogisterijen, opticiens en audiciens, apotheken. Essentiële dienstverleners, zoals de bibliotheek en het gemeentehuis, blijven ook open.

• Niet-essentiële winkels blijven gesloten tot minstens 14 januari. Ze mogen wel een afhaaldienst organiseren.

• Voor horeca en culturele activiteiten geldt hetzelfde. Restaurants kunnen afhaalmaaltijden aanbieden.

• Op 3 januari wordt besloten of de scholen na de kerstvakantie opnieuw kunnen openen.

• Thuis mag je twee bezoekers ontvangen (uitgezonderd: kinderen jonger dan 13). Op Kerstmis en Nieuwjaar mag je er vier uitzonderlijk vier ontvangen.

• Buiten mag je maximaal met twee mensen samenkomen. Hier gelden dezelfde uitzonderingen als hierboven.

• Op vakantie naar het buitenland gaan is toegelaten.

• Buitensportlocaties zijn geopend van 5 uur ’s ochtends tot 17 uur. Volwassenen mogen maximaal per twee sporten en vanop afstand. Kinderen kunnen onderling wel wedstrijden spelen. Binnensport is gesloten.

Tegen 7 januari zouden alle 18-plussers de kans gehad moeten hebben om een afspraak te maken voor de boosterprik. Per honderd inwoners hebben in Nederland 8,6 mensen een boosterprik gekregen. In België is dat 26,2. Ons land heeft per capita ook een hogere capaciteit op intensieve zorgen.