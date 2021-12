De Amerikaanse Gaby (24) en haar vriend Sonny (24) trekken er regelmatig op uit om verlaten plekken te verkennen. In Kansas ontdekte het koppel een huisje - gebouwd in Nederlands koloniale stijl - dat naar schatting 130 jaar oud is. Het is al jaren verlaten, maar ze vonden er veel foto’s en huiselijke spullen terug.