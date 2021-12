Hongkong trekt naar de stembus: elke stem is een stem voor China

In Hongkong wordt zondag een nieuw miniparlement gekozen, maar een hoogdag voord e democratie wordt het niet. Alle prodemocratische kandidaten werden van de lijst geweerd.

Voor het eerst sinds de Chinese herziening van het verkiezingsproces in mei, worden zondag in Hongkong verkiezingen voor de Legislative Council (LegCo), het parlement, georganiseerd. de herziening van de verkiezingswet beperkt het aantal algemeen verkozen zetels en bepaalde dat enkel ‘patriotten’ – lees: Peking-gezinde Hongkongers – zich kandidaat kunnen stellen. De ‘wet tot verbetering van het kiessysteem’, noemt China deze herziening.

Alle Hongkongers die de stemgerechtigde leeftijd bereikt hebben, kunnen sinds 8.30 uur lokale tijd (1.30 uur Belgische tijd) en nog tot 22.30 uur hun stem uitbrengen. Het gaat om ongeveer 4,5 miljoen van de 7,5 miljoen inwoners. Zij kunnen 20 van de 90 zetels verkiezen. De overige 70 gaan worden ingevuld door Chinagezinde afgevaardigden. Voorheen waren er 70 zetels, waarvan er 35 rechtstreeks verkozen werden.

Graadmeter

De grootste prodemocratische partij in Hongkong besliste eerder om de verkiezingen voor de Legco te boycotten. Geen enkel partijlid schreef zich voor de deadline in oktober in voor de stembusgang. De herziening van de verkiezingswet werd ook internationaal fel bekritiseerd.

De opkomst bij de verkiezingen zal een graadmeter zijn voor de steun van de Hongkongers voor het nieuwe kiessysteem. De huidige regeringsleider van de metropool, Carrie Lam, spoorde de Hongkongers meermaals aan om te stemmen, maar ze zei tegelijkertijd dat een lage opkomst niets zou betekenen. ‘Wanneer de regering dingen goed doet en haar geloofwaardigheid sterk is, ligt de opkomst van de kiezers lager, omdat de mensen niet echt de nood voelen om nieuwe vertegenwoordigers te kiezen’, liet ze optekenen in Chinese staatsmedia.