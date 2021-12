Nieuwe coronabesmettingen blijven met bijna een derde afnemen

De nieuwe besmettingen met het coronavirus en de ziekenhuisopnames blijven afnemen in België. Dat blijkt uit gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano die het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag bekendmaakt.

‘Deze cijfers gaan in de goede richting, maar het is zeker niet het moment om de maatregelen minder streng toe te passen’, zegt de woordvoerster van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

In de zeven dagen vanaf 9 tot en met 15 december kwamen er dagelijks gemiddeld 10.163 bevestigde besmettingen bij. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een daling met 31 procent.

Ook de ziekenhuisopnames zetten hun dalende trend voort. In de voorbije zeven dagen belandden gemiddeld 207 patiënten met covid-19 in de ziekenhuizen. Momenteel liggen er in de Belgische ziekenhuizen alles samen 2.651 coronapatiënten, van wie 766 op de afdelingen intensieve zorg.