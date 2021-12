Brexitminister David Frost stapt op omdat hij ontevreden is met beleid Boris Johnson

De Britse minister David Frost heeft zijn ontslag ingediend. De bewindsman, die verantwoordelijk is voor de vervolgstappen na Brexit, is ontevreden over het beleid van premier Boris Johnson.

Frost (56) zou vorige week zijn ontslagbrief al hebben geschreven, maar zou overhaald zijn om pas in januari echt te vertrekken. Dat schrijven de Britse media. De minister is ontevreden over het regeringsbeleid, met name hoge belastingen, het kostenplaatje van - de weg naar - emissieloze handel en het coronabeleid. Frost is een gekend tegenstander van de coronapas, een controlemechanisme dat premier Boris Johnson nu toch wil invoeren omdat het aantal besmettingen met de omikronvariant sterk stijgt in het land.

Frost was een belangrijke pion voor de Britten om het post-Brexit landschap vorm te geven. Aanhoudende onderhandelingen met de Europese Commissie waren en zijn nog steeds noodzakelijk om de kloof tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zo klein mogelijk te houden.

Tegenslag na tegenslag

Het vertrek van David Frost geldt als de zoveelste tegenslag voor premier Johnson. Die kampt al met rebellie binnen de Conservatieven, waardoor de partij deze week haar zetel in North Shopshire verloor, een historisch verlies. Bovendien zakt Johnson steeds dieper weg in de schandalen in verband met het schenden van de coronaregels: na het verhaal over het kerstfeestje dat zijn medewerkers vorig jaar hielden in Downing Street 10 (en waar hij niet op aanwezig was), verscheen begin deze week een foto waarop Johnson zelf te zien is terwijl hij deelneemt aan een ­online kerstquiz. Op de beelden is te zien hoe Johnson quizvragen voorleest, terwijl twee van zijn ­medewerkers aan zijn zijde zitten.