Beerschot zakt in elkaar als een puddinkje tegen KV Oostende

De situatie van Beerschot blijft uitzichtloos. Eigenlijk kondigde de pot tegen KV Oostende zich een beetje aan als de match van de laatste kans, maar elf zwakke Ratten werden nog voor de rust knock-out geslagen (0-2).

Dat Beerschot - KV Oostende geen schoonheidsprijs zou winnen, kon het kleinste kind voorspellen. We kregen dan ook een echte pot degradatievoetbal te zien. Beerschot moest stilaan z’n laatste strohalm grijpen in de strijd om het behoud, KV Oostende verloor zeven keer in acht matchen en was bezig aan een vrije val. De kustjongens kampen ook nog eens met een blessuregolf. Kvasina, Tanghe, D’Arpino waren er, naast langdurig geblesseerden Osifo, McGeehan en Boonen, ook niet bij. Daarom zaten er zelfs twee beloften op de bank. KVO reed met een zwaar gemoed richting Antwerpen, maar kwam op een wolk terug.

Pareltje Gueye

De eerste helft had aanvankelijk weinig om het lijf: fijnproevers moesten niet bepaald op het Kiel zijn. Dom kreeg na 38 minuten de eerste grote kans: hij verlengde een bal van Holzhauser net over doel, maar het was KVO dat voor de rust twee keer toesloeg. Eerst kon Ambrose een rebound vanuit een scherpe hoek binnenwerken nadat Vanhamel lag te grabbelen in het zijnet, een minuut later toverde Gueye een pareltje uit zijn sloffen. Met een kap en een prachtige sleep zette hij drie Beerschot-verdedigers én Vanhamel in de wind: nummer elf van het seizoen voor de Senegalees. 0-2 aan de rust, Beerschot eigenlijk al knock-out. Het degradatiespook kwam al eens zwaaien.

Torrente kon niet anders dan ingrijpen tijdens de rust: hij voerde een driedubbele wissel uit: Shankland, Lemos en Noubissi moesten het komen oplossen. Beerschot probeerde wel, maar het niveau bleef triestig. Een vrije trap rond de zestien van Holzhauser bleef lang het gevaarlijkste wat de Ratten konden brengen, maar de linkerpoot plaatste de bal in de muur.

KV Oostende kon de rit eigenlijk rustig uitzitten: aanvallen deden de Kustboys ook nog amper. Een aansluitingstreffer vermijden was wel belangrijk, want anders kon het nog gaan spoken tijdens het slotkwartier. Hubert moest drie keer tussenkomen op pogingen van Shankland in dertig seconden tijd: daar kwam Oostende wel goed weg.

Twee keer rood

Beide ploegen besloten om de match nog wat te animeren, maar wel op de verkeerde manier. In de 74ste minuut pakte Fortes dom rood na een tweede gele kaart. Beerschot besloot om vrolijk mee te doen. Radic kreeg eerst geel na een stevige fout, maar via de VAR werd dat omgezet in rood. De slotfase werd met tien tegen tien nog een maat voor niets. Voor Beerschot lijkt de situatie week na week meer uitzichtloos: met 20 speeldagen achter de rug moet het minstens acht punten goedmaken. En dat zien we deze ploeg absoluut niet meer doen. KV Oostende kan dan weer ademen na een zwarte reeks en schuift op naar de buik van het klassement.