WHO: omikron verspreidt zich sneller dan delta

De omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat de variant is vastgesteld in zeker 89 landen. Er zijn enkele goede redenen waarom omikron zo hard gaat.

Als omikron zich onder de bevolking van een land begint te verspreiden, gebeurt dat volgens de WHO sneller dan bij een uitbraak met de zeer besmettelijke deltavariant. Bij omikron zou het aantal besmettingen verdubbelen in een periode van 1,5 tot 3 dagen. De WHO benadrukt dat nog steeds veel onduidelijk is over de ernst van het ziekteverloop na een omikronbesmetting.

Overheden worstelen wereldwijd met de verspreiding van de nieuwe variant, die vorige maand is ontdekt in het zuiden van Afrika. Landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en (straks) Nederland hebben al strengere maatregelen genomen.

Maar waarom gaat omikron zo hard?

De Nederlandse krant NRC zette de vijf belangrijkste redenen nog eens op een rijtje.

1) De omikronvariant lijkt (sterk) minder gevoelig voor antistoffen die we hebben opgebouwd door vaccinatie of infectie. Een boosterprik biedt daar echter een antwoord op.

2) Omikron kan langer overleven in aerosolen, microscopische kleine uitgeademde vochtdruppeltjes die in de lucht blijven zweven.

3) Omikron infecteert menselijke cellen twee keer zo snel als de deltavariant, blijkt uit celproeven die deze week werden gepubliceerd in een voorpublicatie. Vergeleken met het oorspronkelijke virus is het infectievermogen zelf vier keer toegenomen.

4) Bij omikron lijkt iedereen weer bevattelijk voor besmetting, ook wie al eens besmet is geweest door corona. Daardoor is het risico op massa-uitbraken flink toegenomen.

5) Het lijkt erop dat omikron, veel meer dan eerdere varianten, mensen kan infecteren zonder dat ze er veel van merken. Zulke stille infecties dragen ertoe bij dat de epidemie zich gemakkelijk ‘onder de radar’ kan verspreiden.

Lees het volledige artikel hier.